TORINO - Damien Comolli, ad bianconero, assicura che la Juve che verrà sarà forte a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale in questa stagione. A margine dell'allenamento per le finali di Juventus One, la squadra paralimpica del club di Torino, Comolli ha parlato così del futuro:"Penso che il nostro mercato sarà ambizioso, non importa dove finiremo, anche se potremmo ottenere anche più del quarto posto. La classifica è molto corta e siamo molto ambiziosi per le ultime sei partite - aggiunge - Quello che sappiamo e percepiamo è che la Juventus è attrattiva per molti giocatori e i giocatori con cui stiamo parlando non ci stanno dicendo "mi interessa la Juve solo se è in Champions". Sono interessati a venire alla Juventus non sapendo se saremo in Champions il prossimo anno. Dal punto di vista finanziario ovviamente è molto meglio essere in Champions che in Europa League ma per quanto riguarda le nostre ambizioni non importa in quale competizione europea giocheremo. Saremo molto ambiziosi nella squadra che vogliamo costruire per avere successo in futuro".