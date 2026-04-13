TORINO - Damien Comolli, ad bianconero, assicura che la Juve che verrà sarà forte a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale in questa stagione. A margine dell'allenamento per le finali di Juventus One, la squadra paralimpica del club di Torino, Comolli ha parlato così del futuro:"Penso che il nostro mercato sarà ambizioso, non importa dove finiremo, anche se potremmo ottenere anche più del quarto posto. La classifica è molto corta e siamo molto ambiziosi per le ultime sei partite - aggiunge - Quello che sappiamo e percepiamo è che la Juventus è attrattiva per molti giocatori e i giocatori con cui stiamo parlando non ci stanno dicendo "mi interessa la Juve solo se è in Champions". Sono interessati a venire alla Juventus non sapendo se saremo in Champions il prossimo anno. Dal punto di vista finanziario ovviamente è molto meglio essere in Champions che in Europa League ma per quanto riguarda le nostre ambizioni non importa in quale competizione europea giocheremo. Saremo molto ambiziosi nella squadra che vogliamo costruire per avere successo in futuro".
Situazione Vlahovic
Per quanto riguarda invece il rinnovo di Vlahovic: "Potremmo avere delle news nei prossimi giorni per quanto riguarda un nuovo rinnovo, ma non di Vlahovic. Su Dusan ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma niente accadrà prima della fine della stagione".
"Con Spalletti rendimento da 2° posto"
Bianconeri saliti al 4° posto dopo il colpo a Bergamo ed il ko del Como contro l'Inter, la volata è ancora lunga ma la presenza di Luciano Spalletti - fresco di rinnovo - è il punto fermo, come conferma il dirigente ai microfoni di Sport Mediaset: "Tutto sta andando in modo positivo, adesso abbiamo davanti sei finali e dobbiamo continuare a giocare. Ma da quando Luciano è arrivato stiamo ottenendo dei risultati. Con lui abbiamo ottenuto 48 punti in 24 partite, un rendimento da secondo posto nel periodo. I giocatori sono molto vicini a Luciano, ora vogliamo stabilità e continuità. Non si può garantire che vinceremo, ma faremo tutto ciò che possiamo per farlo".
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