Openda, flop da 43,9 milioni: possibile che la Juve pensasse di arrivare dopo il 10° posto?

L'obbligo di riscatto del belga è scattato in base alla clausola che lo prevedeva qualora il club fosse arrivato fra i primi dieci, il che è aritmeticamente assodato. Ma, considerati i costi dell'operazione, inserire una condizione più restrittiva no?