Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Openda, flop da 43,9 milioni: possibile che la Juve pensasse di arrivare dopo il 10° posto?

L'obbligo di riscatto del belga è scattato in base alla clausola che lo prevedeva qualora il club fosse arrivato fra i primi dieci, il che è aritmeticamente assodato. Ma, considerati i costi dell'operazione, inserire una condizione più restrittiva no?
Xavier Jacobelli
1 min
OpendaJuventus
Openda, flop da 43,9 milioni: possibile che la Juve pensasse di arrivare dopo il 10° posto?© Marco Canoniero
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Fra campionato e coppe, Ikoma Löis Openda, 26 anni, ha collezionato 993 minuti in campo e 2 gol: uno in campionato, alla Roma e l'altro in Champions League, al Bodo Glimt. Nelle ultime 5 gare in Serie A è finito sistematicamente in panchina e non è mai stato impiegato da Spalletti, unico giocatore della rosa a non avere racimolato nemmeno un minuto in questo lasso di toneo. La vittoria di Bergamo ha assicurato alla

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS