Openda, flop da 43,9 milioni: possibile che la Juve pensasse di arrivare dopo il 10° posto?

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Fra campionato e coppe, Ikoma Löis Openda, 26 anni, ha collezionato 993 minuti in campo e 2 gol: uno in campionato, alla Roma e l'altro in Champions League, al Bodo Glimt. Nelle ultime 5 gare in Serie A è finito sistematicamente in panchina e non è mai stato impiegato da Spalletti, unico giocatore della rosa a non avere racimolato nemmeno un minuto in questo lasso di toneo. La vittoria di Bergamo ha assicurato alla Abbonati per continuare a leggere
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