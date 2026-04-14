Di Gregorio para pure le critiche e spegne le voci di mercato: no alla Premier, crede nella Juve

La Premier può attendere. L’Uomo DiGre, infatti, vede solo bianconero nel proprio futuro. Motivo per cui ha messo in stand-by le proposte provenienti da Oltremanica per il portiere della Juventus. In particolare tra i club che monitorano il numero 16 bianconero ci sarebbe il Tottenham. La formazione londinese in estate intende cambiare estremo difensore (Guglielmo Vicario spinge per tornare a giocare in Serie A e flirta da mesi con l’Inter) e ha nel nuovo tecnico Roberto De Zerbi un grande estimatore del classe 1997. Un apprezzamento che può portare gli Spurs a scendere in campo a salvezza acquistata per provare a portare il portiere lombardo nel campionato inglese. Peccato per gli Spurs che Michele Di Gregorio abbia in questo momento occhi solo per la Signora.
Di Gregorio e la Juve: riscatto dopo le critiche
Nella sua testa, infatti, c’è solamente la Juve. Le difficoltà coincise con gli errori contro Inter e Como nel mese di febbraio sono ormai un lontano ricordo. L’ex Monza, infatti, si è lasciato alle spalle la pioggia di critiche a tratti eccessive (il primo positivo anno e mezzo juventino è finito troppo facilmente nel dimenticatoio…) e ha saputo, paradossalmente, prendere come uno stimolo il mese trascorso in panchina.
Periodo nel quale ha lavorato ancor più sodo negli allenamenti, aspettando in silenzio una nuova chance. Mai una polemica o una parola fuori posto sia da parte del portiere sia del suo entourage in un periodo storico dove spesso brilla chi urla di più.
Spalletti, spogliatoio e leadership: la crescita di Di Gregorio
Atteggiamento questo che è piaciuto parecchio a Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, infatti, non ha mai smesso di stimare e apprezzare Di Gregorio, difendendolo più volte anche pubblicamente nelle varie interviste pre e post gara. Un feeling speciale che è valso per Michele alla stregua di uno sciroppo ricostituente. L’antibiotico ideale per debellare il virus delle polemiche e del massacro social che ormai regna, ogniqualvolta un calciatore di un top club sbaglia o commette un errore.
Tra l’altro DiGre è un elemento molto apprezzato all’interno dello spogliatoio juventino, che l’ha riempito di abbracci e gesti affettuosi dopo il rigore parato settimana scorso con il Genoa. Immagini diventate virali e che la dicono lunga sulla considerazione di cui gode Di Gregorio tra i compagni.
Prestazioni decisive e futuro: obiettivo Champions per la Juve
In quell’occasione il portiere di Corsico ha sfoderato tutta la sua personalità. Tornare in campo a gara in corso non era affatto semplice per l’ex Monza, che aveva tutto da perdere nel match di Pasquetta. E invece Di Gregorio ha blindato la propria porta, sfoderando grandi parate e portando a casa un brillante clean sheet. Mica male. A maggior ragione se si considera l’inerzia che aveva preso quella partita. La Juve nel finale sembrava, infatti, in chiara difficoltà, ma il rigore parato a Martin dall’Uomo DiGre ha permesso alla squadra bianconera di tenere a bada il tentativo di rimonta del Grifone.
A Bergamo sabato scorso Di Gregorio ha mantenuto inviolata ancora una volta la propria porta, effettuando un paio di grandi interventi salva-risultato. Ci sono dunque anche le manone di Michele nel quarto posto riagguantato ora dalla Signora, tornata a essere artefice del proprio destino nelle ultime sei giornate di campionato dopo il blitz corsaro sul campo della Dea. L’obiettivo Champions League è tornato adesso alla portata della Juve, che ci crede e si gode la rinascita del portiere. In estate potrebbe comunque arrivare un elemento esperto tra i pali (circolano i nomi di Alisson, Dibu Martinez e De Gea), ma Di Gregorio intende tenere botta e punta a tenersi stretta la maglia bianconera.
Anche dinanzi al possibile arrivo di un collega dal curriculum celebre e dotato di grande esperienza. E pensare che soltanto un mese fa le cose sembravano essersi messe male per il proseguimento dell’avventura juventina. Michele, invece, ha saputo parare pure le critiche dei detrattori, tornando splendidamente protagonista nel momento-clou della stagione. Un’impresa da supereroi. Roba da Uomo DiGre...
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La Premier può attendere. L’Uomo DiGre, infatti, vede solo bianconero nel proprio futuro. Motivo per cui ha messo in stand-by le proposte provenienti da Oltremanica per il portiere della Juventus. In particolare tra i club che monitorano il numero 16 bianconero ci sarebbe il Tottenham. La formazione londinese in estate intende cambiare estremo difensore (Guglielmo Vicario spinge per tornare a giocare in Serie A e flirta da mesi con l’Inter) e ha nel nuovo tecnico Roberto De Zerbi un grande estimatore del classe 1997. Un apprezzamento che può portare gli Spurs a scendere in campo a salvezza acquistata per provare a portare il portiere lombardo nel campionato inglese. Peccato per gli Spurs che Michele Di Gregorio abbia in questo momento occhi solo per la Signora.
Di Gregorio e la Juve: riscatto dopo le critiche
Nella sua testa, infatti, c’è solamente la Juve. Le difficoltà coincise con gli errori contro Inter e Como nel mese di febbraio sono ormai un lontano ricordo. L’ex Monza, infatti, si è lasciato alle spalle la pioggia di critiche a tratti eccessive (il primo positivo anno e mezzo juventino è finito troppo facilmente nel dimenticatoio…) e ha saputo, paradossalmente, prendere come uno stimolo il mese trascorso in panchina.
Periodo nel quale ha lavorato ancor più sodo negli allenamenti, aspettando in silenzio una nuova chance. Mai una polemica o una parola fuori posto sia da parte del portiere sia del suo entourage in un periodo storico dove spesso brilla chi urla di più.