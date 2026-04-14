Di Gregorio para pure le critiche e spegne le voci di mercato: no alla Premier, crede nella Juve

La Premier può attendere. L’ Uomo DiGre , infatti, vede solo bianconero nel proprio futuro. Motivo per cui ha messo in stand-by le proposte provenienti da Oltremanica per il portiere della Juventus . In particolare tra i club che monitorano il numero 16 bianconero ci sarebbe il Tottenham . La formazione londinese in estate intende cambiare estremo difensore (Guglielmo Vicario spinge per tornare a giocare in Serie A e flirta da mesi con l’Inter ) e ha nel nuovo tecnico Roberto De Zerbi un grande estimatore del classe 1997. Un apprezzamento che può portare gli Spurs a scendere in campo a salvezza acquistata per provare a portare il portiere lombardo nel campionato inglese. Peccato per gli Spurs che Michele Di Gregorio abbia in questo momento occhi solo per la Signora.

Di Gregorio e la Juve: riscatto dopo le critiche

Nella sua testa, infatti, c’è solamente la Juve. Le difficoltà coincise con gli errori contro Inter e Como nel mese di febbraio sono ormai un lontano ricordo. L’ex Monza, infatti, si è lasciato alle spalle la pioggia di critiche a tratti eccessive (il primo positivo anno e mezzo juventino è finito troppo facilmente nel dimenticatoio…) e ha saputo, paradossalmente, prendere come uno stimolo il mese trascorso in panchina.

Periodo nel quale ha lavorato ancor più sodo negli allenamenti, aspettando in silenzio una nuova chance. Mai una polemica o una parola fuori posto sia da parte del portiere sia del suo entourage in un periodo storico dove spesso brilla chi urla di più.