Comolli e i colpi Juve: "Vi dico chi ci serve". Spunta il rito Stadium: "Mia moglie mi ha detto..."

Spalletti, i rinnovi Juve e la chiave per vincere

Damien Comolli, cosa vi ha portati ad anticiparne il rinnovo di Luciano Spalletti? «Si tratta di una scelta importante, pensata a lungo raggio su tre anni, se consideriamo anche la stagione in corso. Da quando Luciano ha firmato per la Juventus lo scorso ottobre, c’è stata una crescita evidente in termini di risultati. I giocatori, l’ambiente e John Elkann sono sempre stati molto vicini al mister e noi abbiamo lavorato sodo per confermarlo così da dare continuità e stabilità al progetto. Avevamo bisogno proprio di questo, non ci serviva altro».

Cosa manca a questa Juve per tornare ad ambire ai trofei più importanti? Dobbiamo aspettarci un mercato con tanti cambiamenti? «Prima di parlare di mercato, ci tengo a fissare un concetto che ritengo essenziale, quello del “reclutamento interno”. Mi riferisco ai rinnovi di Spalletti, Yildiz, McKennie: conferme fondamentali per ciò a cui aspiriamo. E tra gli obiettivi stagionali che ci eravamo prefissati c’era proprio la stabilità. Se guardiamo poi ai numeri, vediamo una squadra che con Luciano ha raccolto 48 punti in 24 partite. Uno score buono per il secondo o terzo posto, ma non per il primo. Quindi dobbiamo lavorare per rendere la squadra più forte in alcune zone. Non dirò quali, ma le abbiamo identificate già da mesi, e sappiamo dove dobbiamo intervenire. La chiave per tornare a vincere sta qui: combinare la stabilità interna all’individuazione di eventuali rinforzi».