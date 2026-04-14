Dalla fiducia di Spalletti e i gol da 4 punti al rosso Champions e l'infortunio: all-in Mondiale ma la Juve...

Della sua stagione con la maglia della Juve , inevitabilmente, ci si ricorderà di un solo momento. L’espulsione a Istanbul contro il Galatasaray, del resto, ha avuto un peso specifico notevole nell’uscita di scena dei bianconeri dalla Champions League. Un errore grave, gravissimo a certi livelli. Da quel frangente, la retromarcia di Luciano Spalletti , che ha preferito non concedergli più chance nemmeno da subentrato. Non certo per accentuare i demeriti di Juan Cabal , ma il rendimento di Andrea Cambiaso ha fatto sì che Lucio andasse dritto per la sua strada.

Infortunio e futuro: Cabal tra Juve, mercato e Nazionale

Al di là delle valutazioni di campo, però, è subentrato un infortunio che di fatto lo mette ai box per la parte finale del campionato: poco prima della sfida contro l’Atalanta, il colombiano ha rimediato una lesione muscolare all’adduttore. Ne avrà per più di un mese. Annata conclusa anzitempo per Cabal, che per risorgere si affida ai Mondiali: con la Colombia ha sempre avuto spazio e considerazione, per cui verosimilmente il ct Néstor Lorenzo lo porterà in America. Sebbene la stagione dell’ex Verona si possa considerare tutt’altro che positiva.

Certo, riprendersi dopo una rottura del crociato non è mai semplice. Qualche lampo Cabal l’ha pure mostrato: i gol contro Atalanta e Bologna in campionato, alla fine dei conti, varranno 4 punti. Tanti, tantissimi, pesanti come un macigno sulla corsa Champions. Spalletti da subito gli ha dato fiducia, ottenendo risposte contrastanti: buone prestazioni, proprio come quella di Bologna a dicembre, ma anche passaggi a vuoto gravi come quello contro Napoli e Galatasaray. A Juan mancano minuti ed esperienza. La Juve ascolterà tutte le offerte per l’esterno sinistro.

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