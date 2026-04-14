Il paradosso e il rientro chiave: Juve così col Bologna. E Boga vola! In Serie A solo uno fa meglio

McKennie insostituibile

McKennie è l’insostituibile per eccellenza del nuovo corso bianconero. Spalletti gli ha fatto provare davvero tanti ruoli: mezzala, esterno destro, trequartista, punta centrale e persino terzino sinistro, nel ritorno del playoff contro il Galatasaray. Il texano, in questa nuova versione, si è conquistato anche un rinnovo di contratto meritato per quanto fatto vedere finora. I numeri lo raccontano in maniera piuttosto nitida: per lui 9 gol e 7 assist nelle 42 partite disputate tra tutte le competizioni. È pronto a far male di nuovo, partendo da destra, interpretando in maniera offensiva tutti i compiti in corsia.