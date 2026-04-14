Il paradosso e il rientro chiave: Juve così col Bologna. E Boga vola! In Serie A solo uno fa meglio

TORINO - La Juve contro l’Atalanta ha scoperto quanto sia stato impattante il mercato di gennaio. Emil Holm che domina sulla corsia di destra, Jeremie Boga che realizza la rete del successo probabilmente più pesante della stagione nell’ottica della qualificazione alla prossima Champions League. Il paradosso, con vista sulla sfida contro il Bologna, è che i due migliori in campo contro la Dea siano di fatto gli unici in ballottaggio per una maglia da titolare contro i rossoblù.
Holm-Boga, il paradosso
Anzi, no, perché Holm sarà sicuramente impiegato a partita in corso: il ritorno di Weston McKennie dalla squalifica, infatti, restituisce a Spalletti il titolare per eccellenza della sua gestione. Consentendogli di ripartire - portiere a parte, visto che da qui al termine della stagione la porta è nuovamente di Di Gregorio - dallo stesso modulo di partenza visto contro il Genoa all’Allianz Stadium a Pasquetta. Un 3-4-2-1 che possa mettere la Juve nelle condizioni di azzannare la preda già nel primo tempo, senza dover ricorrere ad una gara d’attesa come successo alla New Balance Arena.
McKennie insostituibile
McKennie è l’insostituibile per eccellenza del nuovo corso bianconero. Spalletti gli ha fatto provare davvero tanti ruoli: mezzala, esterno destro, trequartista, punta centrale e persino terzino sinistro, nel ritorno del playoff contro il Galatasaray. Il texano, in questa nuova versione, si è conquistato anche un rinnovo di contratto meritato per quanto fatto vedere finora. I numeri lo raccontano in maniera piuttosto nitida: per lui 9 gol e 7 assist nelle 42 partite disputate tra tutte le competizioni. È pronto a far male di nuovo, partendo da destra, interpretando in maniera offensiva tutti i compiti in corsia.
Dunque, non c’è Juve senza McKennie, che ha scontato il turno di squalifica contro l’Atalanta e adesso si appresta a vivere da protagonista le ultime sei tappe di un’annata che per lui proseguirà coi Mondiali in patria. L’altro ballottaggio, nella settimana di avvicinamento al Bologna che inizierà oggi alla Continassa, riguarda il reparto offensivo.
Boga avanti, Yildiz da gestire
oga non smette di far bene, da subentrato e pure dall’inizio: è in vantaggio su Jonathan David in vista di domenica. Per come si sta calando nella posizione di punta centrale, in attesa del rientro di Dusan Vlahovic: serve ancora tempo al serbo, che sogna un miracoloso recupero per la sfida contro il Milan. Difficile, difficilissimo, ma non ancora impossibile.
In ogni caso c’è Boga, pronto a lasciare ancora il segno: solo Malen della Roma, tra i colpi del mercato invernale, ha inciso di più dell’ex Nizza. Oggi, infine, giornata di riposo e recupero per Kenan Yildiz. Il ginocchio sinistro l’ha messo in apprensione nei giorni scorsi, ma l’infiammazione non preoccupa. In settimana sarà gestito, senza sovraccarichi. Averlo per la volata per il 4° posto è essenziale, per cui gli sforzi da qui a domenica saranno centellinati.
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TORINO - La Juve contro l’Atalanta ha scoperto quanto sia stato impattante il mercato di gennaio. Emil Holm che domina sulla corsia di destra, Jeremie Boga che realizza la rete del successo probabilmente più pesante della stagione nell’ottica della qualificazione alla prossima Champions League. Il paradosso, con vista sulla sfida contro il Bologna, è che i due migliori in campo contro la Dea siano di fatto gli unici in ballottaggio per una maglia da titolare contro i rossoblù.
Holm-Boga, il paradosso
Anzi, no, perché Holm sarà sicuramente impiegato a partita in corso: il ritorno di Weston McKennie dalla squalifica, infatti, restituisce a Spalletti il titolare per eccellenza della sua gestione. Consentendogli di ripartire - portiere a parte, visto che da qui al termine della stagione la porta è nuovamente di Di Gregorio - dallo stesso modulo di partenza visto contro il Genoa all’Allianz Stadium a Pasquetta. Un 3-4-2-1 che possa mettere la Juve nelle condizioni di azzannare la preda già nel primo tempo, senza dover ricorrere ad una gara d’attesa come successo alla New Balance Arena.