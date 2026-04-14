Dentro la psicologia Juve: "Perdi e stai in quel buco, niente pacche sulle spalle"

Vercelli: "La sconfitta trasformata in vittoria"

Anche perché le pressioni che può sentire un giocatore di una big, come la Juve ad esempio, sono diverse da quelle di altre atleti. In certe squadre vincere è tutto. «Da una parte mette a rischio l’individuo come entità biologica e quindi ci sono più infortuni, ma dall’altra parte dal punto di vista mentale se io perdo una partita poi ho l’occasione dopo pochissimi giorni di rimettermi in gioco - ha spiegato-. La differenza la fanno, e questo è importante nella sconfitta, coloro che poi trasformano la sconfitta in vittoria o comunque in una prestazione superiore. Perché questi non sono quelli che ricevono pacche sulle spalle: quando sei sconfitto bisogna stare in quel buco, in quella valle per un po’ di tempo per capire qual è la mia responsabilità e dopo muoversi, quindi è proprio un po’ controintuitivo ma quando si perde non bisogna consolare».