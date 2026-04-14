La giovane Juve e il mercato dirigenziale: perché Scaglia è l'uomo giusto

Il settore giovanile della Juventus è interessato da movimenti di mercato dirigenziali : in particolare, il nome a scaldare le trattative dei dirigenti è quello di Michele Sbravati , responsabile del vivaio. Una vita al Genoa e poi la chiamata bianconera, dall’altra parte della cornetta a convincerlo fu Cristiano Giuntoli che, oltre a mettere sul tavolo un ruolo di responsabilità, offrì a Sbravati un quadriennale. Non esattamente una formula comune quando si tratta di dirigenti che si occupano delle giovanili. Oggi è proprio quel contratto ad essere al centro delle discussioni: Sbravati è il primo nome nella lista di Marotta per sostituire Massimo Tarantino - di ritorno alla Roma - alla guida del settore giovanile nerazzurro dalla prossima stagione. Prima che il domino si concluda, però, c’è da trovare un accordo per la risoluzione di un contratto in essere ancora per i prossimi due anni.

Juve Primavera: Scaglia favorito per il ruolo di responsabile del vivaio

Su una strada le questioni burocratiche da dirimere, dall’altra i piani per la successione di Sbravati. In questo momento, il club non ha ancora preso decisioni definitive, ma la direzione è quella che guarda all’interno, al passato che tanto ha seminato negli scorsi anni. Insomma, il nome che al momento appare favorito è quello di Massimiliano Scaglia che quel ruolo già lo ha ricoperto e che oggi - proprio dall’arrivo di Sbravati in poi - è esclusivamente direttore dell’Under 20.

La Juventus lo conosce alla perfezione e lui conosce alla perfezione la Juventus: è apprezzato e non potrebbe essere altrimenti visti i risultati raggiunti. Lo è anche dagli operatori che gravitano attorno alla Primavera che gli riconoscono onestà intellettuale e buone maniere anche nelle trattative che possono diventare più aspre. Focus massimo sulla crescita dei ragazzi, metterli in difficoltà giocando da sotto età, la Juve come scuola di calcio ma anche di vita. Se avesse un manifesto elettorale, ecco alcuni dei punti principali della sua candidatura.

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