Come sta Yildiz, le condizioni verso il Bologna: dentro l’allenamento Juve 

Sei partite per raggiungere il traguardo: la Juve ha il destino nelle proprie mani. Dopo la vittoria a Bergamo contro l'Atalanta e la sconfitta del Como contro l'Inter, i bianconeri si sono appropriati del quarto posto. Ma non tutto fila liscio, soprattutto per le condizioni di alcuni giocatori, da tenere sotto controllo. Soprattutto quelle di Yildiz . Il numero 10 della Vecchia Signora ha lasciato il campo contro la Dea al 58' e poi Spalletti in conferenza stampa ha spiegato il motivo , legato alla condizione fisica non perfetta del turco che ha stretto i denti per giocare un match delicatissimo per l'obiettivo Champions League . E ora sono aarrivati i primi aggiornamenti.

Yildiz si allena a parte

Manca ancora tutta la settimana verso la sfida contro il Bologna e la Juve non vuole rischiare di peggiorare la condizioni di Yildiz. Il fuoriclasse bianconero si è allenato a parte, senza aggregarsi al gruppo squadra, per cercare di smaltire il dolore al ginocchio sinistro, che si trascina da un po' di tempo. Un'infiammazione fastidiosa che alcune volte può limitarlo nelle giocate, come successo contro l'Atalanta. Già alla vigilia della partita contro la Dea, Yildiz aveva avvertito qualche fastidio, tanto da interrompere la rifinitura. Nonostante ciò, è partito titolare, senza però riuscire a lasciare il segno come di consueto. Ora lo staff ha deciso di monitorare giornalmente la sua forma, con cautela. Nonostante questo durante la seduta di allenamento non è mancato un tocco di ironia.

L'italiano di Zhegrova

Il tema del giorno è stato il "Devi dire qualsiasi cosa, ma non buongiorno" in tutte le lingue del mondo. Pinsoglio ha subito scherzato replicando: "Qualsiasi cosa ma non buongiorno! A voi tutti ciao ciao". Anche Koopmeiners ha scelto la via ironica con un "Buon pomeriggio", così come Holm, che lo ha detto in modo molto più serio. Conceicao ha scelto la sua lingua: "Bom Dia". Così come Milik con il suo "Dzien Dobry". E poi è arrivato Zhegrova che ha fatto un vero e proprio show: "Io parlo bene italiano. Devo dire qualcosa di diverso da buongiorno? Ok, 'Stai bevendo abbastanza?'". E tutti ridono.

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