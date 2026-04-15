“Tutti parlano di te”: David confessa la pressione e smentisce quella voce Juve…

Le aspettative iniziali erano ben altre. Questione di cv, in Ligue 1, come in Champions League. Di ricambio tecnico, in un attacco destinato a fare i conti con una separazione - quella con Dusan Vlahovic - all’epoca difficilmente scongiurabile. La Juve ha corteggiato Jonathan David con insistenza per mesi, mettendo sul piatto un quinquennale a 6 milioni l’anno , pur di strapparlo alla concorrenza. E alla fine, ci è riuscita. Da lì, è iniziato un viaggio vorticoso, fatto di alti e bassi che ne hanno rimesso in discussione il valore tecnico e lo stesso futuro in bianconero. Come del resto ha ammesso di recente lo stesso David ai microfoni di TSN Canada: «La Juventus è il club più esposto d’Italia. Tutti gli occhi sono su di te e ovviamente la gente parla... Credo ci siano stati momenti positivi e altri meno in un club nuovo con grandi aspettative dove non sono riuscito a segnare con la continuità che avrei voluto».

Spalletti, ambientamento e futuro: le parole di David sulla Juventus

Colpa, in parte, anche di alcune difficoltà - in termini di ambientamento - riscontrate nei suoi primi mesi in bianconero e poi superate grazie a Luciano Spalletti. Anche se, a detta di David, lui si sarebbe sentito subito integrato all’interno del gruppo squadra: «Io escluso dallo spogliatoio? Non so perché e come sia nata questa voce. Ovviamente non era vero, passo molto tempo con i ragazzi e vado d’accordo con loro. Dopo la partita contro il Lecce credo si sia parlato molto del modo in cui ho calciato il rigore e del perché lo avessi tirato io. Quando poi ho segnato e tutti sono venuti ad abbracciarmi col Sassuolo è stato un momento davvero speciale per me. Forse a volte le persone non ti capiscono, non ti conoscono veramente quindi tendono a giudicarti ma in realtà non importa perché hai persone vicine che si prendono cura di te e sanno chi sei. Non sono particolarmente preoccupato per questo».

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