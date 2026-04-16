Locatelli-Juve, tutto sul rinnovo e sul retroscena mercato: firma, cifre e chi sono i prossimi

Tutto come previsto. Perché in fondo non c’è stato nemmeno bisogno di trattare poi così tanto, praticamente nulla. Manuel Locatelli è pronto a legarsi alla Juventus fino al 2030 e adesso sì, le parti sono arrivate esclusivamente alle cose formali. Domani ci sarà infatti la firma sul contratto: il capitano bianconero guadagnerà oltre 4 milioni, bonus inclusi e si legherà per altri due anni rispetto all’attuale scadenza fissata nel 2028. Un prolungamento voluto principalmente dall’ad Damien Comolli, che in Manuel ha visto i valori juventini. E le chiacchierate sono state esattamente come le si aspettava: da una parte, la voglia della Juventus di premiare il giocatore, tra i più cresciuti in questa stagione; dall’altra, le intenzioni chiare del centrocampista anche sul prossimo futuro. Si può dire, sì: il rinnovo diventa pure una risposta al mercato, alle prime - timide - voci che avrebbero voluto Locatelli già oltre il progetto bianconero.