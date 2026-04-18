Pianese-Juve Next Gen: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming

Dopo Ternana e Guidonia (match deciso da un bellissimo gol di Licina), la Juve Next Gen vuole continuare a vincere per prolungare la striscia positiva e concludere il Girone B di Serie C nel migliore dei modi. A due giornate dalla fine, infatti, la squadra di Brambilla è sicura di essere qualificata per i playoff ma vorrà continuare a vincere per terminare la classifica nel migliore dei modi: l'obiettivo è il quarto posto occupato al momento dal Campobasso a +2, che permetterebbe loro di andare direttamente ai sedicesimi, saltando così un turno. Il prossimo avversario dei bianconeri è la Pianese, squadra al momento ottava in classifica ma che sta vivendo una fase delicata della stagione. I ragazzi guidati dall'ex Juve Alessandro Birindelli, infatti, sono reduci da tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite giocate. Nonostante questo, l'allenatore della Next Gen in conferenza stampa ha messo in guardia i suoi: "Sarà una gara complicata anche a causa del campo sintetico, una superficie a cui non siamo abituati. Inoltre, conosciamo la forza dei nostri avversari, che hanno già messo in difficoltà le prime della classe".