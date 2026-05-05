La Juve e il bicchiere mezzo Vlahovic: Dusan ritrova la mira e il “ghigno” da Champions

Ci è voluto giusto un quarto d’ora perché Dusan ritrovasse il “ ghigno giusto ” a cui Spalletti - con fare profetico - alludeva nella conferenza stampa di sabato. Certo, è servito l’aiutino da casa. O meglio: l’episodio ( Montipò ci ha messo del suo per prendere gol su punizione da quella distanza sul suo palo), perché il serbo si districasse dall’intontimento iniziale, suggellato dalla pioggia di applausi scesa dalle tribune dell’Allianz al momento del suo ingresso in campo. Ma la “ fortuna ” Vlahovic se l’è meritata tutta. Un po’ perché si ritrova tuttora nel mezzo di una stagione disastrosa sul piano degli infortuni.

Un po’ perché a differenza dei suoi colleghi bianconeri - tutto fuorché abili da calcio piazzato - ha centrato lo specchio con una parabola lodevole. Non una novità per uno dalle sue caratteristiche: basti pensare che nelle ultime quattro stagioni solo Alejandro Grimaldo ha segnato più di lui su punizione diretta (6 reti contro le 5 del serbo). Ecco, da quel momento si è rivisto, seppur a tratti, il Vlahovic dei giorni migliori. Non quello indolente, sprecone e dal volto corrucciato, ma quello propositivo, rabbioso, che si diverte a fare a sportellate con i difensori avversari e che invoca a più riprese la spinta del pubblico.

La Champions nelle mani di Vlahovic

Insomma, quello che ha ben chiaro in testa di indossare la maglia numero 9 della Juventus e che freme di dimostrare di prova in prova - e non con le parole - di potersela tenere stretta ancora a lungo. La voglia di redenzione è evidente, palpabile e valica qualsiasi considerazione retorica. Sa di aver inguaiato i suoi, seppur involontariamente, nel corso degli ultimi mesi stagionali, incappando in una serie di stop fisici che ne hanno rimesso in discussione l’appeal agli occhi della stessa dirigenza bianconera. E proprio per questo, sa di doversi spingere oltre il limite anche solo per convincere la Juve a sedersi a un tavolo con lui a fine stagione.

Se le risposte fisiche saranno benauguranti, sarà ben contenta di tornare a trattare in ottica rinnovo, a patto che Vlhaovic riveda le proprie pretese sull’ingaggio, avvicinandosi alla proposta avanzata dal club diverse settimane fa: sul piatto un biennale a 6 milioni l’anno più bonus. Prima però - dicevamo - c’è il campo e un finale di stagione in cui sarà chiamato a ripagare l’endorsement di Spalletti con i vertici societari. Anche perché la qualificazione in Champions passerà - vuoi o non vuoi - dai suoi gol.

Ed è subito effetto Vlahovic

Almeno, questo è ciò che si auspica lo stesso Spalletti, a fronte dell’inconsistenza offensiva più totale di chi in estate era arrivato per rubargli il posto: Jonathan David. Sia chiaro: il serbo potrà pure non mettere d’accordo l’intero immaginario juventino in termini qualitativi, ma è indubbio che la sua presenza nell’11 titolare abbia un effetto benefico nell’economia dei match. Basta vedere la postura apprensiva dei difensori avversari, quando se lo ritrovano davanti. Anche senza palla. I giorni in infermeria non ne hanno intaccato minimamente “l’aura” da bomber.

Del resto, marcare un profilo di 1 metro e 90, con 91 gol all’attivo in Serie A non ha nulla a che vedere con il compitino che richiede David: uno pseudo-centravanti, associativo, sì, ma sterile se ingabbiato in un duello corpo a corpo. Come ha ammesso più volte - seppur in maniera decisamente più edulcorata - lo stesso Spalletti. A Dusan, ora, il compito di fare del gol al Verona il primo capitolo della sua avventura alla Juventus. Altrimenti, a fine stagione sarà addio, senza rimorsi.

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