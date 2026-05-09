Juve Primavera, vittoria a Cesena con Corigliano. Nel finale succede di tutto: due rigori sbagliati

Succede di tutto nel finale della sfida tra Cesena e Juve Primavera. La formazione allenata da Padoin porta a casa tre punti dal Romagna Centro e frena la corsa dei romagnoli nelle prime posizione. Ai bianconeri basta un gol di Corigiliano, entrato dalla panchina, al primo centro con l'U20 in stagione. Nel finale poi anche due rigori sbagliati, uno per parte: Merola fallisce il colpo decisivo e dall'altra parte è Tosku a provare il cucchiaio ma Radu non si è fatto superare. Vince 1-0 la Juve che comunque non può più raggiungere i playoff.
Cesena-Juve, rivivi la diretta
96' - Termina qui! La Juve si impone sul Cesena e lo fa grazie al gol di Corigliano nella ripresa.
92' - RADU PARA! Tosku prova il cucchiaio, ma Radu è attento e con la mano riesce a deviare il tiro salvando i bianconeri.
91' - RIGORE CESENA! Vallana trattiene Tonti e lo stende in area, per l'arbitro non ci sono dubbi e assegna il tiro dagli undici metri per i romagnoli.
90' - Cinque minuti di recupero.
88' - RIGORE SBAGLIATO! Merola dagli undici metri si fa ipnotizzare da Fontana. Il risultato resta quello di 1-0 per la Juve.
87' - RIGORE PER LA JUVE! Ridolfi stende Bracco lanciato a rete e si prende il giallo.
86' - Cambio Juve: fuori Durmisi e dentro Lopez.
83' - Triplo cambio Cesena: dentro Berti, Tonti e Biguzzi, fuori Poletti, Wade e Amadori.
79' - GOL JUVENTUS! Verde mette in mezzo un bel cross e Corigliano di testa supera Fontana. Primo gol in Primavera per il classe 2009.
77' - Ancora Radu a salvare la Juve: Wade calcia con potenza dalla distanza e l'estremo difensore bianconero devia in calcio d'angolo.
75' - Pallone bellissimo di Merola per Montero che non impatta benissimo il pallone e la sua conclusione termina alta.
73' - Doppio cambio Juve: dentro Bracco e Merola per Elimoghale e Rizzo. Cambia anche il Cesena: dentro Ribello per Kebbeh.
68' - OCCASIONE CESENA! Poletti scarica un tiro potente dalla distanza, ma è attento Radu e devia in angolo.
65' - Doppio cambio per la Juve: dentro Corigliano e Bamballi, fuori Leone e Makiobo.
63' - OCCASIONE JUVE! Keutgen mette al centro un bel pallone per l'inserimento di Makiobo che di testa, da due passi, trova l'ottima risposta di Fontana.
59' - Ancora la Juve pericolosa: Leone si accentra e ci prova con il mancino, pallone di poco alto sopra la traversa.
51' - Tiro centrale di Vallana, Fontana para senza problemi.
46' - Iniziata la ripresa. Un cambio per il Cesena: dentro Tosku e fuori Rossetti.
INTERVALLO
45+2' - Termina la prima frazione. Poche le occasioni al Romagna Centro con il risultato bloccato sullo 0-0 tra Cesena e Juve.
45' - Due i minuti di recupero.
42' - OCCASIONE JUVE! Elimoghale ci prova dalla distanza, Fontana deve compiere una grande parata per deviare il tiro in angolo.
35' - Risultato ancora fermo sullo 0-0. Per il momento non tantissime le occasioni degne di nota: Padoin e Campedelli dalla panchina provano a caricare le rispettive squadre.
29' - Galvagno va giù in area ostacolato da Rizzo, il Cesena recrimina per un rigore ma per l'arbitro non c'è nessun fallo e lascia proseguire.
26' - Azione pericolosa per la Juve, Leone prova a mettere in mezzo un cross interessante ma calibra male.
20' - Ritmi molto blandi ma sempre con la Juve a mantenere il possesso della palla.
10' - Buon avvio della Juve, la squadra di Padoin è in campo con il giusto atteggiamento, tiene il possesso e prova a creare pericoli al Cesena.
6' - Occasione per la Juve! Keutgen dal limite va al tiro col destro, la conclusione viene deviata da Casadei in angolo.
1' - Iniziato il match al Romagna Centro.
Primavera, Cesena-Juve: orario e dove vederla
Sabato 9 maggio 2026, alle ore 11:00, la Juventus U20 affronterà in trasferta la formazione Primavera del Cesena nel trentasettesimo turno di campionato. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche sull'app scaricabile su tutte le piattaforme: pc, smartphone e tablet. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Le formazioni ufficiali
Cesena: Fontana; Domeniconi, Galvagno, Wade, Rossetti, Ridolfi, Mattioli, Poletti, Casadei, Kebbeh, Amadori. A disposizione: Gianfanti, Baietta, Tosku, Marini, Cenerelli, Tonti, Berti, Lantignotti, Biguzzi, Ribello, Casadei. Allenatori: Campedelli.
Juventus: Radu; Rizzo, Montero, Verde; Leone, Keutgen, Vallana, Makiobo, Grelaud; Durmisi, Elimoghale. A disposizione: Huli, Bamballi, Milia, Lopez, Merola, Ceppi, Tiozzo, Borasio, Bracco, Gielen, Corigliano. Allenatore: Padoin.
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Succede di tutto nel finale della sfida tra Cesena e Juve Primavera. La formazione allenata da Padoin porta a casa tre punti dal Romagna Centro e frena la corsa dei romagnoli nelle prime posizione. Ai bianconeri basta un gol di Corigiliano, entrato dalla panchina, al primo centro con l'U20 in stagione. Nel finale poi anche due rigori sbagliati, uno per parte: Merola fallisce il colpo decisivo e dall'altra parte è Tosku a provare il cucchiaio ma Radu non si è fatto superare. Vince 1-0 la Juve che comunque non può più raggiungere i playoff.
Cesena-Juve, rivivi la diretta
96' - Termina qui! La Juve si impone sul Cesena e lo fa grazie al gol di Corigliano nella ripresa.
92' - RADU PARA! Tosku prova il cucchiaio, ma Radu è attento e con la mano riesce a deviare il tiro salvando i bianconeri.
91' - RIGORE CESENA! Vallana trattiene Tonti e lo stende in area, per l'arbitro non ci sono dubbi e assegna il tiro dagli undici metri per i romagnoli.
90' - Cinque minuti di recupero.
88' - RIGORE SBAGLIATO! Merola dagli undici metri si fa ipnotizzare da Fontana. Il risultato resta quello di 1-0 per la Juve.
87' - RIGORE PER LA JUVE! Ridolfi stende Bracco lanciato a rete e si prende il giallo.
86' - Cambio Juve: fuori Durmisi e dentro Lopez.
83' - Triplo cambio Cesena: dentro Berti, Tonti e Biguzzi, fuori Poletti, Wade e Amadori.
79' - GOL JUVENTUS! Verde mette in mezzo un bel cross e Corigliano di testa supera Fontana. Primo gol in Primavera per il classe 2009.
77' - Ancora Radu a salvare la Juve: Wade calcia con potenza dalla distanza e l'estremo difensore bianconero devia in calcio d'angolo.
75' - Pallone bellissimo di Merola per Montero che non impatta benissimo il pallone e la sua conclusione termina alta.
73' - Doppio cambio Juve: dentro Bracco e Merola per Elimoghale e Rizzo. Cambia anche il Cesena: dentro Ribello per Kebbeh.
68' - OCCASIONE CESENA! Poletti scarica un tiro potente dalla distanza, ma è attento Radu e devia in angolo.
65' - Doppio cambio per la Juve: dentro Corigliano e Bamballi, fuori Leone e Makiobo.
63' - OCCASIONE JUVE! Keutgen mette al centro un bel pallone per l'inserimento di Makiobo che di testa, da due passi, trova l'ottima risposta di Fontana.
59' - Ancora la Juve pericolosa: Leone si accentra e ci prova con il mancino, pallone di poco alto sopra la traversa.
51' - Tiro centrale di Vallana, Fontana para senza problemi.
46' - Iniziata la ripresa. Un cambio per il Cesena: dentro Tosku e fuori Rossetti.
INTERVALLO
45+2' - Termina la prima frazione. Poche le occasioni al Romagna Centro con il risultato bloccato sullo 0-0 tra Cesena e Juve.
45' - Due i minuti di recupero.
42' - OCCASIONE JUVE! Elimoghale ci prova dalla distanza, Fontana deve compiere una grande parata per deviare il tiro in angolo.
35' - Risultato ancora fermo sullo 0-0. Per il momento non tantissime le occasioni degne di nota: Padoin e Campedelli dalla panchina provano a caricare le rispettive squadre.
29' - Galvagno va giù in area ostacolato da Rizzo, il Cesena recrimina per un rigore ma per l'arbitro non c'è nessun fallo e lascia proseguire.
26' - Azione pericolosa per la Juve, Leone prova a mettere in mezzo un cross interessante ma calibra male.
20' - Ritmi molto blandi ma sempre con la Juve a mantenere il possesso della palla.
10' - Buon avvio della Juve, la squadra di Padoin è in campo con il giusto atteggiamento, tiene il possesso e prova a creare pericoli al Cesena.
6' - Occasione per la Juve! Keutgen dal limite va al tiro col destro, la conclusione viene deviata da Casadei in angolo.
1' - Iniziato il match al Romagna Centro.