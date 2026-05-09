Juve Primavera, vittoria a Cesena con Corigliano. Nel finale succede di tutto: due rigori sbagliati

Succede di tutto nel finale della sfida tra Cesena e Juve Primavera. La formazione allenata da Padoin porta a casa tre punti dal Romagna Centro e frena la corsa dei romagnoli nelle prime posizione. Ai bianconeri basta un gol di Corigiliano, entrato dalla panchina, al primo centro con l'U20 in stagione. Nel finale poi anche due rigori sbagliati, uno per parte: Merola fallisce il colpo decisivo e dall'altra parte è Tosku a provare il cucchiaio ma Radu non si è fatto superare. Vince 1-0 la Juve che comunque non può più raggiungere i playoff.