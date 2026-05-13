Lewandowski, ciaone Barcellona, Juve e Europa: "90 milioni a stagione"!

Robert Lewandowski nei giorni scorsi ha detto di non aver ancora preso una decisione sul suo futuro ma quello che sembra certo è che nella prossima stagione non vestirà la maglia del Barcellona . La proposta di rinnovo dei blaugrana, fanno sapere dalla Polonia, non lo convince, non tanto per la riduzione dell'ingaggio ma quanto per il ruolo di attaccante di scorta che avrebbe in mente per lui Flick . Ecco perchè già in occasione della gara col Betis Lewandowski potrebbe congedersi dai tifosi del Barcellona . E dopo? L'Arabia Saudita resta l'ipotesi più concreta rispetto alla Juventus , alla Mls e alle altre opzioni in Europa (dal Milan al Porto) sul tavolo dell'attaccante polacco che in estate spegnerà 38 candeline.

Lewandowski, clamorosa offerta dall'Arabia

La lunga saga sul futuro di Lewandowski, però, potrebbe essere prossima alla conclusione. Secondo quanto rivelato dal portale polacco WP SportoweFakty, infatti, il centravanti 37enne avrebbe ricevuto un'offerta ufficiale e concreta dall'Al-Hilal, attualmente seconda forza della Saudi Pro League. La cifra sul piatto è da capogiro: 90 milioni di euro a stagione. E il giocatore sarebbe vicino ad accettarla. La notizia arriva dopo che in mattinata in Polonia avevano già anticipato che Lewandowski si starebbe avvicinando a una decisione definitiva di lasciare il Barcellona, con l'Arabia Saudita come destinazione fortemente considerata. L'Al-Hilal rappresenterebbe per il polacco una destinazione attraente per più di una ragione.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE