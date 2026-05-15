Openda, arriva la bocciatura più pesante: l'anno da flop totale alla Juve costa caro

Openda alla Juve è ormai un "separato in casa": si allena, si siede in panchina e non entra quasi mai in campo (soli cinque minuti nelle ultime dieci partite). Spalletti lo ha anche difeso dicendo che è un vero professionista e che è stato un suo errore non inserirlo nelle rotazioni. Di fatto però il belga è scomparso. Soli due gol in stagione e tanti milioni per l'obbligo di riscatto per oltre 40 milioni di euro, che pesa tanto sulle casse del club. Il tecnico bianconero ci ha provato a svegliarlo, alcune volte anche con dei "ceffoni" come quello prima della sfida contro il Benfica, ma non ci è riuscito. Da macchina da gol con il Lipsia a comparsa a Torino, una discesa che gli è costata anche la convocazione al Mondiale.