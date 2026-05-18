Juventus, Champions ancora possibile se... tutti gli scenari dell'ultima giornata

Ma non è detto che solo due squadre terminino la stagione con lo stesso punteggio. Ci sono infatti quattro casi in cui sono tre o addirittura quattro tra Juventus, Milan, Roma e Como termineranno a pari punti . In questo caso, quindi, andrà tenuto conto della classifica avulsa .

Juventus, Milan e Roma a 71 punti

Se la Juventus dovesse vincere, Milan e Roma pareggiare e il Como non vincere, la classifica avulsa sarebbe la seguente:

Juventus 6

Milan 6

Roma 2

Juventus e Milan sarebbero quindi qualificate in Champions League come terza e quarta, con Roma e Como in Europa League.

Juventus, Milan e Como a 71

Se Juve e Como dovessero vincere, il Milan pareggiare e la Roma perdere, la classifica avulsa sarebbe la seguente:

Como 7

Milan 6

Juventus 2

In questo caso Como e Milan andrebbero in Champions, con Juve e Roma in Europa League.

Juventus, Roma e Como a 71

Se Juve e Como dovessero vincere, la Roma pareggiare e il Milan perdere, invece, la classifica avulsa sarebbe differente:

Como 9

Roma 4

Juventus 4

In questo caso Como e Roma andrebbero in Champions e la Juve, anche se a pari punti, andrebbe in Europa League con il Milan per via della peggiore differenza reti negli scontri diretti.

Juventus, Milan, Roma e Como a 71

C'è anche la possibilità che tutte e quattro termino la stagione a pari punti, ovvero se Juve e Como dovessero vincere e Milan e Roma pareggiare. In questo caso la classifica avulsa sarebbe:

Como 10

Milan 10

Juventus 6

Roma 5

Como e Milan andrebbero quindi in Champions, con Juve e Roma in Europa League.