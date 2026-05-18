Juventus, Champions ancora possibile se... tutti gli scenari dell'ultima giornata

Sarebbe potuto essere un finale di campionato tranquillo, e invece la Juve perdendo contro la Fiorentina ha compromesso in maniera gravissima tutta la stagione. Al momento i bianconeri sono sesti in classifica con 68 punti, sotto al Como per via degli scontri diretti e fuori dalla zona Champions, occupata da Milan e Roma con 70 punti. Il Napoli è a 73, certo di un posto in Champions e a cui basterà fare un solo punto per assicurarsi il secondo posto. Spalletti nel post partita ha sottolineato che la squadra andrà comunque come minimo in Europa League, ma le contestazioni da parte dei tifosi hanno fatto capire come il mondo bianconero non possa accontentarsi del sesto posto. Terminare la stagione tra le prime quattro sarà estremamente complesso e all'ultima giornata servirà un mezzo miracolo. La Juve sarà impegnata contro il Torino, il Como contro la Cremonese, il Milan con il Cagliari e la Roma con il Verona: ora non resta che sperare. In quali casi la Vecchia Signora si qualificherà per la Champions?
Qualificazione in Champions League: i criteri in caso di pari punti e la classifica avulsa
Le quattro squadre ancora in lotta per la Champions League sono tutte vicinissime una all'altra. Per questo è molto probabile che due concludano la stagione a pari punti. In questo caso il regolamento della Serie A parla chiaro e per decretare il posizionamento verranno seguiti in ordine questi criteri:
- Scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Gol segnati in campionato
- Sorteggio
Niente spareggio, quindi, che viene utilizzato soltanto per assegnare lo Scudetto e nella lotta salvezza. Se però le squadre a pari punti sono più di due, si andrà a guardare la cosiddetta classifica avulsa, ovvero la classifica che prende in considerazione soltanto i risultati delle partite tra le formazioni interessate.
Juve in Champions se: i casi "facili"
Partiamo da un presupposto: la Juve dovrà vincere, non ci sono alternative. Anche i tre punti, però, da soli non basteranno. Serviranno anche dei risultati specifici da parte delle altre tre squadre, perché se Roma, Milan e Como dovessero tutte vincere o anche se solo due su tre dovessero farlo, non ci sarebbero speranze per i bianconeri. Per il momento, prendiamo in considerazione i tre casi in cui non ci sarebbero formazioni a pari punti.
La Juventus andrebbe in Champions se:
- Juventus vince, almeno una tra Milan e Roma perde e il Como non vince
- Juventus vince e sia Roma che Milan perdono, a prescindere dal risultato del Como
- Juventus vince, sia Milan che Roma pareggiano e il Como non vince
I casi con due squadre a pari punti: Juve qualificata in 2 su 3
Ben più complicata la situazione se si tiene conto dei pari punti. Se due squadre dovessero terminare pari, sono tre le possibili classifiche e in due di queste la Juve sarebbe qualificata in Champions.
Juventus e Milan quarte con 71 punti
Nel caso in cui Juve e Roma dovessero vincere, il Milan pareggiare e il Como non vincere, bianconeri e rossoneri sarebbero a pari punti. Visto che gli scontri diretti sono pari si andrebbe a guardare la differenza reti, che vede per il momento in netto vantaggio (Juve a +27, Milan a +19)
- Roma 73
- Juventus 71 (quarta per differenza reti)
- Milan 71
- Como 68/69
Juventus e Roma quarte con 71 punti
Nel caso in cui fosse invece il Milan a vincere e la Roma a pareggiare, si andrebbero a guardare gli scontri diretti, dove i bianconeri sono in vantaggio. Anche in questo caso, quindi, la squadra di Spalletti andrebbe in Champions.
- Milan 73
- Juventus 71 (scontri diretti a favore)
- Roma 71
- Como 68/69
Juventus e Como quarte con 71 punti
Se invece Juventus e Como dovessero entrambe vincere e solo una tra Milan e Roma dovessero conquistare i tre punti, i bianconeri sarebbero in Europa League. Negli scontri diretti, infatti, la squadra di Fabregas è avanti.
- Roma/Milan 73
- Como 71 (scontri diretti a favore)
- Juventus 71
- Roma/Milan 70
I quattro casi con tre o più squadre a pari punti: Juve in Champions solo in un'occasione
Ma non è detto che solo due squadre terminino la stagione con lo stesso punteggio. Ci sono infatti quattro casi in cui sono tre o addirittura quattro tra Juventus, Milan, Roma e Como termineranno a pari punti. In questo caso, quindi, andrà tenuto conto della classifica avulsa.
Juventus, Milan e Roma a 71 punti
Se la Juventus dovesse vincere, Milan e Roma pareggiare e il Como non vincere, la classifica avulsa sarebbe la seguente:
- Juventus 6
- Milan 6
- Roma 2
Juventus e Milan sarebbero quindi qualificate in Champions League come terza e quarta, con Roma e Como in Europa League.
Juventus, Milan e Como a 71
Se Juve e Como dovessero vincere, il Milan pareggiare e la Roma perdere, la classifica avulsa sarebbe la seguente:
- Como 7
- Milan 6
- Juventus 2
In questo caso Como e Milan andrebbero in Champions, con Juve e Roma in Europa League.
Juventus, Roma e Como a 71
Se Juve e Como dovessero vincere, la Roma pareggiare e il Milan perdere, invece, la classifica avulsa sarebbe differente:
- Como 9
- Roma 4
- Juventus 4
In questo caso Como e Roma andrebbero in Champions e la Juve, anche se a pari punti, andrebbe in Europa League con il Milan per via della peggiore differenza reti negli scontri diretti.
Juventus, Milan, Roma e Como a 71
C'è anche la possibilità che tutte e quattro termino la stagione a pari punti, ovvero se Juve e Como dovessero vincere e Milan e Roma pareggiare. In questo caso la classifica avulsa sarebbe:
- Como 10
- Milan 10
- Juventus 6
- Roma 5
Como e Milan andrebbero quindi in Champions, con Juve e Roma in Europa League.
Le percentuali di qualificazione in Champions League di Juve, Milan, Roma e Como
Guardando a tutte queste casistiche, si potrebbe quasi pensare che in fin dei conti non sia così difficile per la Juve qualificarsi alla prossima Champions League. Bisogna però tenere conto che sono stati esclusi tutti i casi avversi ai bianconeri, ovvero tutti quelli in cui la Juve non dovesse vincere e tutti quelli in cui due tra Milan, Roma e Como dovessero vincere. Analizzando tutte le possibili combinazioni, le percentuali di qualificazione sono le seguenti:
- 83% Milan
- 75% Roma
- 29% Como
- 13% Juventus
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Sarebbe potuto essere un finale di campionato tranquillo, e invece la Juve perdendo contro la Fiorentina ha compromesso in maniera gravissima tutta la stagione. Al momento i bianconeri sono sesti in classifica con 68 punti, sotto al Como per via degli scontri diretti e fuori dalla zona Champions, occupata da Milan e Roma con 70 punti. Il Napoli è a 73, certo di un posto in Champions e a cui basterà fare un solo punto per assicurarsi il secondo posto. Spalletti nel post partita ha sottolineato che la squadra andrà comunque come minimo in Europa League, ma le contestazioni da parte dei tifosi hanno fatto capire come il mondo bianconero non possa accontentarsi del sesto posto. Terminare la stagione tra le prime quattro sarà estremamente complesso e all'ultima giornata servirà un mezzo miracolo. La Juve sarà impegnata contro il Torino, il Como contro la Cremonese, il Milan con il Cagliari e la Roma con il Verona: ora non resta che sperare. In quali casi la Vecchia Signora si qualificherà per la Champions?
Qualificazione in Champions League: i criteri in caso di pari punti e la classifica avulsa
Le quattro squadre ancora in lotta per la Champions League sono tutte vicinissime una all'altra. Per questo è molto probabile che due concludano la stagione a pari punti. In questo caso il regolamento della Serie A parla chiaro e per decretare il posizionamento verranno seguiti in ordine questi criteri:
- Scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Gol segnati in campionato
- Sorteggio
Niente spareggio, quindi, che viene utilizzato soltanto per assegnare lo Scudetto e nella lotta salvezza. Se però le squadre a pari punti sono più di due, si andrà a guardare la cosiddetta classifica avulsa, ovvero la classifica che prende in considerazione soltanto i risultati delle partite tra le formazioni interessate.