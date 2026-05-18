Champions appesa a un filo: Juve, data e orario del tuo destino

Il campionato è ormai all'ultima curva, manca soltanto una giornata al termine della Serie A 2025/26. La Juve con la sconfitta contro la Fiorentina ha compromesso in maniera gravissima le sue possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, ma ha anche qualche piccola speranza di terminare la stagione tra le prime quattro (qui l'analisi completa e tutte le possibilità). Il destino dei bianconeri passerà per il derby della Mole contro il Torino, ma anche dai risultati delle altre squadre in lotta per un posto in UCL. Come se non bastasse, all'ultima giornata si deciderà anche chi sarà l'ultima squadra a retrocedere, con Lecce e Cremonese impegnate in una serratissima lotta salvezza.