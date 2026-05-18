Champions appesa a un filo: Juve, data e orario del tuo destino

Il campionato è ormai all'ultima curva, manca soltanto una giornata al termine della Serie A 2025/26. La Juve con la sconfitta contro la Fiorentina ha compromesso in maniera gravissima le sue possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, ma ha anche qualche piccola speranza di terminare la stagione tra le prime quattro (qui l'analisi completa e tutte le possibilità). Il destino dei bianconeri passerà per il derby della Mole contro il Torino, ma anche dai risultati delle altre squadre in lotta per un posto in UCL. Come se non bastasse, all'ultima giornata si deciderà anche chi sarà l'ultima squadra a retrocedere, con Lecce e Cremonese impegnate in una serratissima lotta salvezza.
Quando gioca Torino-Juve? Data e orario ufficiali
In vista dell'ultima giornata, la Lega Serie A ha comunicato date e orari di tutte le partite. Torino e Juve si sfideranno domenica 24 maggio alle ore 20:45. In contemporanea insieme ai bianconeri scenderanno in campo anche tutte le altre squadre impegnate nella lotta Champions, ovvero Milan-Cagliari, Verona-Roma e Cremonese-Como. Visto però che la squadra di Fabregas affronterà una delle due formazioni in lotta salvezza, per il principio di contemporaneità, anche Lecce-Genoa verrà giocata domenica alle 20:45.
Anticipi e posticipi dell'ultima giornata di Serie A 2025/26
Di seguito ecco tutti gli orari dell'ultima giornata di Serie A:
- Fiorentina-Atalanta, venerdì 22 maggio ore 20:45
- Bologna-Inter, sabato 23 maggio ore 18:00
- Lazio-Pisa, sabato 23 maggio ore 20:45
- Parma-Sassuolo, domenica 24 maggio ore 15:00
- Napoli-Udinese, domenica 24 maggio ore 18:00
- Cremonese-Como, domenica 24 maggio ore 20:45
- Lecce-Genoa, domenica 24 maggio ore 20:45
- Milan-Cagliari, domenica 24 maggio ore 20:45
- Torino-Juventus, domenica 24 maggio ore 20:45
- Verona-Roma, domenica 24 maggio ore 20:45
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