Chiellini e il momento Juve: "Viviamo alla giornata. C'è da aspettare..."

Per la Juve è un momento complicato perché il ko contro la Fiorentina mette a serio rischio la partecipazione alla prossima Champions League e, allo stesso tempo, di rivedere alcune situazioni legate al futuro e al mercato. Un argomento toccato anche da Giorgio Chiellini , intervenuto in collegamento durante la presentazione del 24° Memorial Niccolò Galli a Firenze. Il Director of Football Strategy della Juventus racconta il forte rapporto con la Fondazione Galli, ricordando la figura di Niccolò e il valore umano dell’iniziativa, oltre a parlare anche del suo passato alla Fiorentina, di Paratici e anche una domanda sull'attualità.

Il ricordo di Niccolò Galli e l’anno vissuto a Firenze

Nel suo intervento, Chiellini ha innanzitutto ribadito il forte legame con la Fondazione Galli e con la memoria di Niccolò, figura che ha segnato profondamente il calcio giovanile italiano. "Ho avuto la fortuna di vedere Niccolò, aveva solo un anno più di me… Non abbiamo purtroppo mai giocato insieme, ma ho seguito da vicino quel percorso". Un ricordo sentito, accompagnato anche dalla gratitudine per il riconoscimento ricevuto durante l’evento: "Ringrazio tanto per il premio alla carriera, la speranza è che io riesca a lasciare quello che sono stato a livello di valori". L’ex difensore ha poi ripercorso la sua esperienza alla Fiorentina: "Personalmente sono stato bene, ma fu un anno difficile calcisticamente, per fortuna ci salvammo. È stata la prima volta che sono uscito di casa", ha spiegato, ricordando anche il rapporto speciale con Firenze e Coverciano. "Ho sempre vissuto anche Coverciano, ho tanti amici, malgrado sia stato nemico tante volte sportivamente parlando. I rapporti umani però vanno oltre".

La Fiorentina di oggi e la stima di Paratici

Parlando dell’attuale situazione della Fiorentina, Chiellini ha espresso parole di fiducia nei confronti della società e soprattutto di Fabio Paratici, figura con cui ha condiviso anni, lui da calciatore, importanti alla Juventus. L’ex capitano bianconero si è detto convinto che il club viola abbia basi solide per costruire il futuro. "Ho avuto la fortuna di lavorare con Paratici, credo che il club sia in buone mani per il presente e per il futuro".

Un attestato di stima importante nei confronti del dirigente, che secondo Chiellini possiede le qualità necessarie per avviare un progetto ambizioso e duraturo: "È una persona che può creare qualcosa di importante", ha aggiunto, sottolineando anche la capacità di reagire a una stagione complicata. Per l’ex difensore, infatti, la Fiorentina è riuscita a rialzarsi dopo un periodo non semplice, mostrando segnali incoraggianti. "Sono toscano e quando andiamo in giro posso dire che abbiamo qualcosa che ci accomuna", conclude, evidenziando un senso di appartenenza che va oltre i colori e le rivalità sportive.