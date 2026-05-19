Juve già bocciata dalla Borsa, buco da Champions: la palla passa al mercato

La matematica garantisce alla Juventus ancora una speranza, per quanto risicata e complessa, di qualificazione alla prossima Champions League, ma dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, gli investitori hanno già certificato e “prezzato” in Borsa il fallimento dell’obiettivo minimo stagionale. Ieri, infatti, il titolo del club ha chiuso la seduta a Piazza Affari con un calo del 2,83% ed è sceso a quota 1,955 euro per azione. Una perdita che si è ovviamente riverberata sulla capitalizzazione di mercato che ora si attesta a 815 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 840 milioni di venerdì, ultima chiusura prima del weekend di campionato.
Nulla di drammatico in prospettiva, ma il segnale che la delusione va oltre gli aspetti sportivi e si concentra su quelli economici che andranno incontro a un inevitabile deficit di entrate senza la partecipazione alla prossima Champions League. Certo, l’accesso alla Europa League mitiga un pochino lo scenario, ma la Coppa principale vale diversi milioni in più già solo alla partecipazione rispetto addirittura alla vittoria delle seconda Coppa, per non parlare della vittoria in Champions che porta nelle casse del club una cifra mostre molto vicina ai 150 milioni di euro. Scenario totalmente irreale per questa Juventus, certo, ma fa capire quale divario comporti la capacità di arrivare ai massimi livelli competitivi. Restando invece all’attualità, rileviamo come gli introiti da Champions di quest’anno dovrebbero assestarsi intorno ai 65 milioni (tra bonus di ingresso di 20 milioni, quote di partecipazione e bonus vari per risultati e piazzamenti) a cui vanno aggiunti incassi da botteghini, sponsor e altro per arrivare a una ottantina di milioni.
Introiti Europa League: neppure la finale basterebbe
Tutta un’altra musica, molto meno squillante, con l’Europa League che di partenza, solo come premio di partecipazione, ha un incasso minore di 15 milioni e, considerato il cammino compiuto dalla Juve, ci si assesta su un introito che è meno della metà rispetto alla Coppa principale, con penalizzazione anche dagli incassi non tanto per frequenza delle gare quanto per il prezzo dei biglietti (più bassi) e i minori introiti da sponsor. Nemmeno la vittoria finale dell’Europa League permette di colmare il gap visto che i premi totali al vincitore si assestano a poco meno di 30 milioni di euro a cui vanno aggiunti incassi e sponsorizzazioni. Insomma, considerando un cammino della Juventus analogo a quelli degli ultimi due anni, con lo stop ai playoff, il delta economico negativo è di circa 40 milioni di euro. Che, a spanne, equivalgono ai costi per il cartellino di un buon giocatore (mica un fenomeno eh) o la somma della quota a bilancio dell’ingaggio di uno svincolato di prima fascia. Che, però, ecco alla fine il vero vulnus del mancato accesso alla Champions, ben difficilmente sceglierà un club che non partecipa alla competizione più importante. Proprio dal mercato e dentro alle scelte tecniche, così, si dovrà andare a incidere per non appesantire ulteriormente i conti e per evitare di costringere l’azionista di riferimento a una nuova immissione di capitale.
Disastro Juve: ora serve più di una cessione
Ricordiamo che la Juventus aveva già in previsione una cessione di qualità, intorno ai 30 milioni, per evitare di chiudere il bilancio in corso con un passivo tale da incorrere nelle sanzioni Uefa. Un problema che riguarda molti club, prova ne sia che per la prima volta la Figc ha decretato l’apertura del mercato estivo al 29 giugno e non per una ragione tecnica, ma squisitamente e sostanzialmente economica: la possibilità di iscrivere le cessioni nel bilancio ancora in corso che, per la maggior parte dei club, chiude al 30 giugno.
Ovviamente bisognerà farsi trovare pronti al “deposito” e, sempre per restare allo specifico di una Juve senza Champions, è altrettanto ovvio che non basterà una sola cessione. Certo, la cancellazione dell’ingaggio monstre di Vlahovic (22 milioni) permetterà di avvicinarsi al 70% del rapporto costi-ricavi imposto dall’Uefa. Ma il serbo eventualmente andrebbe sostituito e il mercato sarebbe da completare. Passando da altre cessioni e limando sempre di più gli errori, anche economici.
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La matematica garantisce alla Juventus ancora una speranza, per quanto risicata e complessa, di qualificazione alla prossima Champions League, ma dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, gli investitori hanno già certificato e “prezzato” in Borsa il fallimento dell’obiettivo minimo stagionale. Ieri, infatti, il titolo del club ha chiuso la seduta a Piazza Affari con un calo del 2,83% ed è sceso a quota 1,955 euro per azione. Una perdita che si è ovviamente riverberata sulla capitalizzazione di mercato che ora si attesta a 815 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 840 milioni di venerdì, ultima chiusura prima del weekend di campionato.
Nulla di drammatico in prospettiva, ma il segnale che la delusione va oltre gli aspetti sportivi e si concentra su quelli economici che andranno incontro a un inevitabile deficit di entrate senza la partecipazione alla prossima Champions League. Certo, l’accesso alla Europa League mitiga un pochino lo scenario, ma la Coppa principale vale diversi milioni in più già solo alla partecipazione rispetto addirittura alla vittoria delle seconda Coppa, per non parlare della vittoria in Champions che porta nelle casse del club una cifra mostre molto vicina ai 150 milioni di euro. Scenario totalmente irreale per questa Juventus, certo, ma fa capire quale divario comporti la capacità di arrivare ai massimi livelli competitivi. Restando invece all’attualità, rileviamo come gli introiti da Champions di quest’anno dovrebbero assestarsi intorno ai 65 milioni (tra bonus di ingresso di 20 milioni, quote di partecipazione e bonus vari per risultati e piazzamenti) a cui vanno aggiunti incassi da botteghini, sponsor e altro per arrivare a una ottantina di milioni.