Juve già bocciata dalla Borsa, buco da Champions: la palla passa al mercato

Introiti Europa League: neppure la finale basterebbe

Tutta un’altra musica, molto meno squillante, con l’Europa League che di partenza, solo come premio di partecipazione, ha un incasso minore di 15 milioni e, considerato il cammino compiuto dalla Juve, ci si assesta su un introito che è meno della metà rispetto alla Coppa principale, con penalizzazione anche dagli incassi non tanto per frequenza delle gare quanto per il prezzo dei biglietti (più bassi) e i minori introiti da sponsor. Nemmeno la vittoria finale dell’Europa League permette di colmare il gap visto che i premi totali al vincitore si assestano a poco meno di 30 milioni di euro a cui vanno aggiunti incassi e sponsorizzazioni. Insomma, considerando un cammino della Juventus analogo a quelli degli ultimi due anni, con lo stop ai playoff, il delta economico negativo è di circa 40 milioni di euro. Che, a spanne, equivalgono ai costi per il cartellino di un buon giocatore (mica un fenomeno eh) o la somma della quota a bilancio dell’ingaggio di uno svincolato di prima fascia. Che, però, ecco alla fine il vero vulnus del mancato accesso alla Champions, ben difficilmente sceglierà un club che non partecipa alla competizione più importante. Proprio dal mercato e dentro alle scelte tecniche, così, si dovrà andare a incidere per non appesantire ulteriormente i conti e per evitare di costringere l’azionista di riferimento a una nuova immissione di capitale.