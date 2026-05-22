Disastro Champions, reazione a catena Juve: spunta un'altra pioggia di milioni persi

Juve e Mondiale per Club: quanto vale davvero la qualificazione

Da qui la domanda, più che lecita: “ma per la Juve è davvero essenziale ripresentarsi alla prossima rassegna iridata per club?”. Per rispondere, basta dare un’occhiata al montepremi della passata edizione (1 miliardo), e che ha visto il Chelsea, Psg, Real e Fluminense - le quattro semifinaliste - raccogliere rispettivamente: 115, 107, 83 e 61 milioni. Un bottino ghiotto e decisamente più consistente rispetto a quello che è solito offrire la Champions League. La Juve, per intenderci, uscita agli ottavi con il Real, tra partecipazione e risultati sportivi, se n’è portati a casa una trentina. E questo al netto di un percorso ondivago e tutto fuorché irripetibile. Per i numeri attuali, si tratterebbe - all’incirca - del 10/15% dei ricavi complessivi bianconeri. Ma al di là del guadagno più che considerevole, la presenza al Mondiale metterebbe la Juve nelle condizioni di riconsolidare l’appeal internazionale e continuare ad attirare stakeholder stranieri. Enti da non snobbare. Specie se ti ritrovi nel bel mezzo di un transizione finanziaria al ribasso…