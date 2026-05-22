Spalletti costretto a ripensare la Juve per il derby col Torino: due rientri e due nomi chiave

TORINO - Ingegno e pragmatismo: gli unici attrezzi a disposizione di Luciano Spalletti per provare a rimettere in moto il centrocampo bianconero. Mai così ingolfato nel corso della stagione, tra il calo copioso di rendimento di Locatelli - a cui spetterebbe il compito di legare le varie componenti juventine - e le condizioni precarie di Khéphren Thuram. La candela di accensione. L’unico interprete in grado di abbinare la fisicità agli strappi in campo aperto. I giorni soft, pattuiti con lo staff medico e all’insegna di carichi copiosamente inferiori rispetto agli standard stagionali (per via delle infiltrazioni al ginocchio a cui si è sottoposto in settimana), non hanno portato i risultati sperati.