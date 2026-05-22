La parola d'ordine Juve, Spalletti ci prova così: ecco la scelta che ha già funzionato

Dal Lecce al Derby: questione di logistica

La trasferta di Lecce (anche per ragioni logistiche, va detto) è stata programmata il giorno prima della partita e non il giorno stesso, con il risultato che ha poi arriso ai bianconeri. E non è un caso che la stessa procedura venga adottata domani prima del derby; e la logistica stavolta non ha nessun peso... Per il resto, il tecnico ha mantenuto la logica dello stop anche durante la settimana del derby e la volontà è proprio di alleggerire la tensione mentale su un gruppo che ha già ampiamente dimostrato di “non sapere tenere dentro la mente le cose utili ed eliminare quelle inutili e pesanti” di fronte alle pressioni che inevitabilmente gravano su chi indossa la maglia della Juventus. E, magari, in questa fase è meglio non frequentarsi nè troppo spesso nè troppo a lungo per evitare di macerarsi dentro incomprensioni o tensioni che da fastidiosi sassolini possono ingrandirsi a macigni assai ingombranti.