"Spostati ca**o! Giochi o no?", Spalletti furioso: "Dillo a Di Gregorio". L'altra Juve-Fiorentina

Dalle risse alla follia di Allegri: le emozioni di Roma-Lazio a Genoa-Milan

Nel frattempo negli altri campi non mancano le emozioni. All'Olimpico Roma e Lazio fanno non una, ma due mischie. Prima sono Cancellieri e Svilar a iniziare, con l'attaccante che nel tentativo di prendere la palla colpisce invece il portiere. Il giocatore giallorosso urla: "Che c***o fai!". Il biancoceleste viene allontanato e va petto contro petto con Hermoso. Tutti i giocatori si avvicinano, Maresca ammonisce entrambi ma il difensore lamenta una manata in faccia. Più tardi sono invece Rovella e Mancini a iniziare il tutto. Nel tentativo di prendere Hermoso per la maglia, il centrocampista della Lazio colpisce con una manata in faccia Svilar. Wesley lo allontana con uno spintone e Maresca decide di placare gli animi dando un cartellino rosso sia a Rovella che al brasiliano.