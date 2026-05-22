"Openda è il papà di Leao": gli auguri di tifosi e Juve a Lois e Lise tra dolcezza e sfottò

La stagione di Lois Openda con la Juve è stata dir poco disastrosa. L'attaccante belga, che tra prestito e riscatto è stato pagato più di 40 milioni di euro , ha segnato appena 2 gol in 34 presenze tra tutte le competizioni. Un rendimento imbarazzante, che ha portato Spalletti a lasciarlo quasi sempre in panchina da quando Vlahovic è tornato a disposizione. Il classe 2000 ha deluso sotto ogni punto di vista ( non a caso non è stato convocato per il Mondiale ) ma per lui è comunque arrivata una gioia: la nascita del suo secondo figlio.

La Juve fa gli auguri... A Leao

Ad annunciare la nascita del figlio dell'attaccante belga non è stato il classe 2000 ma la Juve stessa, che ha festeggiato con un post su X: "È nato Leao! Congratulazioni a Lois Openda e a mamma Lise!". Un nome particolare quello scelto dal giocatore bianconero, che però non ha niente a che vedere con l'attaccante del Milan. Il portoghese, infatti, si chiama Rafael mentre Leao è soltanto il cognome.

I commenti dei tifosi

Sotto al post alcuni tifosi hanno espresso con dolcezza gli auguri per l'attaccante: "Congratulazioni!". Ma ci sono anche decine di commenti ironici, a partire da chi critica la scelta del club di festeggiare anche le nascite dei figli: "Nuovo post sbloccato 'Gli auguri per una nascita'. A breve facciamo anche cresime, comunioni e sacramenti vari!". Un altro invita invece Openda a lasciare il club, ma in maniera estremamente sottile: "Complimenti! Purtroppo l'Italia non garantisce un gran futuro... se vuoi il meglio per tuo figlio portalo all'estero. E mi raccomando, vai con lui, altrimenti sentirá la tua mancanza". C'è anche chi spera che il giovane Leao abbia delle qualità tecniche particolari: "Spero abbia preso i piedi della madre". E chi invece si preoccupa per le finanze del club: "Ora che ha un figlio a carico chiederà un aumento?".

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