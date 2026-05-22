Juve, Spalletti riposa e lascia la Continassa alle leggende: il ricordo della Champions del '96

Certe vittorie non appartengono soltanto alla storia. Restano sospese nel tempo, nei racconti, negli abbracci e negli occhi di chi c’era. Alla Continassa, in una giornata libera per la Juventus del presente che vive un momento delicato , è tornata protagonista quella del passato : la squadra che il 22 maggio 1996 conquistò l’Europa nella notte dell’Olimpico di Roma . Trent’anni dopo quel trionfo contro l’Ajax, deciso ai calci di rigore, gli eroi bianconeri si sono ritrovati nel quartier generale bianconero per celebrare l’ultima Champions League vinta dal club. Un anniversario che sa di nostalgia, orgoglio e appartenenza. Anche se c'è un'assenza pesante, quella di capitan Vialli , che vive nei ricordi di tutto il mondo Juve.

La reunion degli eroi di Roma

A raccontare il ritrovo è stata una storia Instagram pubblicata da Alessio Tacchinardi. Attorno a un tavolo, sorridenti e complici come allora, si sono rivisti alcuni dei protagonisti di quella notte indimenticabile: Alessandro Del Piero, Angelo Peruzzi, Attilio Lombardo, Fabrizio Ravanelli, Angelo Di Livio e Ciro Ferrara. Volti segnati dall’emozione, perché certe imprese continuano a unire come una famiglia. E proprio il senso di appartenenza è stato il filo conduttore del messaggio scritto da Tacchinardi a corredo della foto: "Gruppo, amici, famiglia: vi voglio bene campioni". Parole semplici, ma sufficienti a riaccendere il ricordo di una squadra diventata leggenda. Al contrario di oggi, con un gruppo che fatica a qualificarsi alla prossima Champions League.

Il messaggio di Del Piero

Anche Del Piero ha voluto celebrare il trentennale di quella storica Champions League con un post pubblicato sui social. L’ex capitano bianconero ha condiviso una serie di foto iconiche con la coppa, accompagnandole con parole cariche di emozione e nostalgia: "Ci sono notti che porterò dentro per sempre. Roma, 1996, esattamente 30 anni fa... ChampionsLeague con la Juventus… emozioni impossibili da spiegare, vissute insieme a un gruppo straordinario". E poi due cuore bianconeri a chiudere il post. Un messaggio che ha immediatamente acceso il cuore dei tifosi juventini, che rivorrebbero Alex in dirigenza: "Torna in dirigenza", "Abbiamo bisogno di te". E di gente come Del Piero ora nel mondo della Vecchia Signora se ne sente la necessità.

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