Juve, Yildiz si ferma e salta il derby: contro il Torino non ci sarà. Che tegola per Spalletti!

TORINO - Kenan Yildiz non ci sarà nel derby di Torino, ultimo e decisivo appuntamento della Serie A che mette in palio le residue speranze dei bianconeri di partecipare alla prossima Champions League. Alla Juventus serviranno anche i risultati favorevoli degli altri campi dove saranno impegnate Roma, Como e Milan per entrare tra le prime quattro, ma servirà prima di tutto vincere contro i granata di D'Aversa che, dal canto loro, sognano di riconquistare la stracittadina e magari rovinare le chance di accesso nell'Europa che conta dei cugini. Ora un altro problema in casa Juve, l'assenza di Yildiz che in questa stagione è stato l'uomo più importante per la Vecchia Signora, eletto anche tra i migliori giocatori del campionato dalla Lega Serie A.

Yildiz, gli esami

Per Spalletti la tegola della perdita del suo numero 10, la stella turca ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami medici svolti al J Medical non hanno dato esito confortante, anzi. Non solo il derby della Mole, il problema mette in ansia anche Vincenzo Montella in vista del Mondiale con la Turchia. Yildiz arrivava già da un periodo non semplice dal punto di vista fisico. Nelle ultime settimane aveva stretto i denti, nonostante la tendinopatia, per non lasciare soli i compagni nelle gare decisive per la corsa al quarto posto. Ora il nuovo stop per il classe 2005, addio derby e la speranza è quella di recuperare per Usa, Canada e Messico.

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