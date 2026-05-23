Calciomercato Juve, piani svelati: il nuovo attacco da Premier e Liga tra vecchi amori e stelle nascenti

Sospeso, tutto. E contatti inclusi. Chi si aspettava di sentire una voce dalla società, in questa settimana, è rimasto piuttosto deluso: la Juventus si è trincerata dietro uno standby che ha fatto parlare, e un po’ ovunque. L’operatività è andata avanti senza alcun problema, il resto però si è bloccato. Mercato incluso. Così, al momento, chi bazzica le occasioni di fine maggio si è domandato: cosa succederà? La domanda è destinata ad avere presto una risposta, giusto un paio di giorni, quelli che rimangono per capire l’aria attorno alla Continassa.
Kolo Muani, peccato Mondiale
Nel frattempo, ecco, si può fare affidamento su chi ha detto sì alla Juve un po’ a prescindere. Tipo? Eh, tipo Randal Kolo Muani, appassito dalla stagione complicata al Tottenham, ridimensionato dai pochi gol segnati - 5 totali, appena 1 in Premier League, pur avendo messo insieme 29 presenze -, tant’è che pure un fedelissimo come Didier Deschamps ha deciso di non dargli l’occasione Mondiale, lui che pure era andato vicino a deciderlo quattro anni prima, quando una mega parata del Dibu Martinez gli ha sbarrato la strada verso la gloria.
La rivincita in bianconero
Sognava una rivincita, Kolo. Che ha sognato la Juventus a lungo un anno fa e che si è preso l’ultimo spazio disponibile al Tottenham, dove immaginava un anno decisamente diverso da quello che ha avuto. A ogni modo, sfumato l’obiettivo Coppa del Mondo, rimane quello di una ripartenza più comoda delle difficoltà di questi ultimi mesi. E dove farlo, se non lì dove si è stati bene? La Juventus, Spalletti in primis, sarebbe felice di riaccoglierlo, anche perché il prezzo si è decisamente abbassato rispetto a un’estate fa, quando per Kolo il Psg continuava a chiedere 60 milioni. Ora vale la metà. E vale un problema, poi, per i parigini: tanto vale far presto, assecondando la volontà del giocatore. Che accetterebbe il bianconero pure senza Champions League, che fondamentalmente l’ha fatto già capire a chi doveva capirlo: non sarà perciò una questione di ambizione, né diventerà un discorso economico. In attesa delle novità su Vlahovic - l’appuntamento per discutere il futuro è stato nuovamente posticipato, se ne parlerà a stagione chiusa -, il nodo (successivo) da sciogliere sull’attacco riguarda il numero dei colpi da fare.
E se Vlahovic non rinnova arriva Gonzalo...
Kolo arriverebbe con relativa semplicità, ma poi? Poi potrebbe servirne un altro, e un altro raggiungerebbe Torino verosimilmente in prestito. Perciò il nome può diventare Gonzalo Garcia, attaccante del Real Madrid, appena 22 anni, gli stessi di Alvaro Morata quando ha varcato i cancelli (allora) di Vinovo. Il resto è stata storia. A volte tormentata, altre volte più felice, però lo spagnolo s’era fatto progetto interessante, tanto per il presente quanto per il futuro. Ecco, difficile che il Real voglia perdere il controllo sul giocatore, più probabile uno sconto, un aiuto, ma in cambio niente tira e molla sul futuro dello stesso giocatore. Sul quale, comunque, l’ultima parola sarà di José Mourinho: se lo riterrà necessario, sarà pronto a tenerlo con sé. Se lo riterrà acerbo, allora un giro in Serie A potrebbe fare al caso di Garcia, che corre verso la consacrazione. E che non si farebbe grossi problemi riguardo al palcoscenico: l’importante, naturalmente, è indossare gli scarpini, correre e giocare.
Sospeso, tutto. E contatti inclusi. Chi si aspettava di sentire una voce dalla società, in questa settimana, è rimasto piuttosto deluso: la Juventus si è trincerata dietro uno standby che ha fatto parlare, e un po’ ovunque. L’operatività è andata avanti senza alcun problema, il resto però si è bloccato. Mercato incluso. Così, al momento, chi bazzica le occasioni di fine maggio si è domandato: cosa succederà? La domanda è destinata ad avere presto una risposta, giusto un paio di giorni, quelli che rimangono per capire l’aria attorno alla Continassa.
Kolo Muani, peccato Mondiale
Nel frattempo, ecco, si può fare affidamento su chi ha detto sì alla Juve un po’ a prescindere. Tipo? Eh, tipo Randal Kolo Muani, appassito dalla stagione complicata al Tottenham, ridimensionato dai pochi gol segnati - 5 totali, appena 1 in Premier League, pur avendo messo insieme 29 presenze -, tant’è che pure un fedelissimo come Didier Deschamps ha deciso di non dargli l’occasione Mondiale, lui che pure era andato vicino a deciderlo quattro anni prima, quando una mega parata del Dibu Martinez gli ha sbarrato la strada verso la gloria.