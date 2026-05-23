Calciomercato Juve, piani svelati: il nuovo attacco da Premier e Liga tra vecchi amori e stelle nascenti

La rivincita in bianconero

Sognava una rivincita, Kolo. Che ha sognato la Juventus a lungo un anno fa e che si è preso l’ultimo spazio disponibile al Tottenham, dove immaginava un anno decisamente diverso da quello che ha avuto. A ogni modo, sfumato l’obiettivo Coppa del Mondo, rimane quello di una ripartenza più comoda delle difficoltà di questi ultimi mesi. E dove farlo, se non lì dove si è stati bene? La Juventus, Spalletti in primis, sarebbe felice di riaccoglierlo, anche perché il prezzo si è decisamente abbassato rispetto a un’estate fa, quando per Kolo il Psg continuava a chiedere 60 milioni. Ora vale la metà. E vale un problema, poi, per i parigini: tanto vale far presto, assecondando la volontà del giocatore. Che accetterebbe il bianconero pure senza Champions League, che fondamentalmente l’ha fatto già capire a chi doveva capirlo: non sarà perciò una questione di ambizione, né diventerà un discorso economico. In attesa delle novità su Vlahovic - l’appuntamento per discutere il futuro è stato nuovamente posticipato, se ne parlerà a stagione chiusa -, il nodo (successivo) da sciogliere sull’attacco riguarda il numero dei colpi da fare.