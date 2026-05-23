Chiellini il prescelto per ricomporre il puzzle di una Juve a pezzi: l'ascesa tra Spalletti e Yildiz

Chiellini: le tappe dell'ascesa Juve

E che lavoro, visto e considerato che Lucio non ha battuto ciglio su durata e condizioni economiche pur di provare a far tornare a respirare la Juve. Chiellini ancora non sa di essere pronto, ma chi lo circonda sì. Così come al Milan sono tutti convinti che nel caos soltanto Paolo Maldini abbia la capacità di rimettere ogni cosa al proprio posto. Dopo la dipartita di Cristiano Giuntoli anche Elkann ha preferito aspettare a giocarsi la carta dell’ex capitano della Nazionale: il rischio di bruciarlo troppo presto superava di gran lunga i benefici. Così virò su Comolli...