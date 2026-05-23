Torino-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Un'ultima giornata ricca quella della Serie A e la partita più attesa è, senza dubbio, quella tra Torino e Juventus. Per i bianconeri è l'ultima occasione per poter sperare ancora in un posto in Champions League, anche se la percentuale è ridotto al lumicino. Dall'altra i granata di D'Aversa vogliono chiudere al meglio la stagione e farlo con un risultato prestigioso nel derby. Per Spalletti, però, non arrivano buone notizie: Yildiz è out per il solito problema, in dubbio ancora Thuram che si è allenato a parte in settimana e in difesa pesa l'assenza per squalifica di Bremer. Insomma, il tecnico dovrà sistemare il suo undici per l'ultima gara dell'anno tra ballottaggi e certezze.
Torino-Juve, orario e dove vederla
Torino e Juventus si affronteranno il 24 maggio nel match valido per la 38ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di domenica, alle ore 20:45. La sfida sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.
Le probabili formazioni
Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. All. D'Aversa
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic. All. Spalletti
Arbitro: sig. Zufferli
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