Torino-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Un'ultima giornata ricca quella della Serie A e la partita più attesa è, senza dubbio, quella tra Torino e Juventus. Per i bianconeri è l'ultima occasione per poter sperare ancora in un posto in Champions League, anche se la percentuale è ridotto al lumicino. Dall'altra i granata di D'Aversa vogliono chiudere al meglio la stagione e farlo con un risultato prestigioso nel derby. Per Spalletti, però, non arrivano buone notizie: Yildiz è out per il solito problema, in dubbio ancora Thuram che si è allenato a parte in settimana e in difesa pesa l'assenza per squalifica di Bremer. Insomma, il tecnico dovrà sistemare il suo undici per l'ultima gara dell'anno tra ballottaggi e certezze.