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Torino-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri contro i granata nel derby della Mole per chiudere al meglio la stagione di Serie A e sperare ancora in un posto nella prossima Champions League
3 min
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Un'ultima giornata ricca quella della Serie A e la partita più attesa è, senza dubbio, quella tra Torino e Juventus. Per i bianconeri è l'ultima occasione per poter sperare ancora in un posto in Champions League, anche se la percentuale è ridotto al lumicino. Dall'altra i granata di D'Aversa vogliono chiudere al meglio la stagione e farlo con un risultato prestigioso nel derby. Per Spalletti, però, non arrivano buone notizie: Yildiz è out per il solito problema, in dubbio ancora Thuram che si è allenato a parte in settimana e in difesa pesa l'assenza per squalifica di Bremer. Insomma, il tecnico dovrà sistemare il suo undici per l'ultima gara dell'anno tra ballottaggi e certezze

Torino-Juve, orario e dove vederla

Torino Juventus si affronteranno il 24 maggio nel match valido per la 38ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di domenica, alle ore 20:45. La sfida sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone. All. D'Aversa

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic. All. Spalletti

Arbitro: sig. Zufferli

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