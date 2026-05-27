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Conceicao: "Siamo delusi e frustrati ma la Juve tornerà a trionfare". Poi fa un appello ai tifosi

L'esterno portoghese ha salutato sui social la stagione con la maglia bianconera: ecco il suo messaggio
1 min
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Francisco Conceicao ha voluto salutare la stagione con la Juventus pubblicando un post sul suo profilo ufficiale di Instagram rivolto ai tifosi bianconeri. L'esterno portoghese ha chiuso la sua stagione con 41 presenze tra tutte le competizioni e 4 reti. Su di lui c'è anche la Premier, con Liverpool e United sullo sfondo a monitorare i movimenti di mercato intorno al portoghese.

Il messaggio social di Conceicao

"Tifosi juventini, so che non esistono parole capaci di esprimere quanto siamo frustrati e delusi per non aver raggiunto i nostri obiettivi. Non ci siamo riusciti, e voi, che siete l’anima di questo club, non lo meritate.
Tuttavia, nella vita tutto è un nuovo inizio e faremo ciò a cui questo club è sempre stato abituato: rialzare la testa e lavorare ancora più duramente per tornare a trionfare e riportare il club dove merita davvero di stare.
Oggi il sentimento è di delusione, ma il domani sarà diverso, credeteci. Grazie per il sostegno durante tutta la stagione, la vostra passione e la vostra voce saranno di nuovo ricompensate. Fino alla Fine".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

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