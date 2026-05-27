Conceicao: "Siamo delusi e frustrati ma la Juve tornerà a trionfare". Poi fa un appello ai tifosi

Il messaggio social di Conceicao

"Tifosi juventini, so che non esistono parole capaci di esprimere quanto siamo frustrati e delusi per non aver raggiunto i nostri obiettivi. Non ci siamo riusciti, e voi, che siete l’anima di questo club, non lo meritate.

Tuttavia, nella vita tutto è un nuovo inizio e faremo ciò a cui questo club è sempre stato abituato: rialzare la testa e lavorare ancora più duramente per tornare a trionfare e riportare il club dove merita davvero di stare.

Oggi il sentimento è di delusione, ma il domani sarà diverso, credeteci. Grazie per il sostegno durante tutta la stagione, la vostra passione e la vostra voce saranno di nuovo ricompensate. Fino alla Fine".