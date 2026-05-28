"Mio desiderio sempre più forte. La maglia te lo impone": Locatelli oltre la delusione Juve 

"Il dolore si sente ancora", parole di Manuel Locatelli . A distanza di qualche giorno dal pareggio col Torino che ha condannato la Juventus all' Europa League , il capitano bianconero ha affidato a Instagram un messaggio di delusione e frustrazione per il triste epilogo, ma con fiducia per il futuro.

Il messaggio di Locatelli

"La stagione non è finita come volevamo. Non aver centrato l’obiettivo fa male, e il dolore si sente ancora. Perché alla Juventus non basta provarci, non basta giocarsela fino all’ultimo: bisogna dimostrare ogni giorno di meritarsi questa maglia, di saperne portare il peso e la responsabilità nei momenti più delicati. È la sua storia che te lo impone", così Manuel Locatelli su Instagram. Dopo Francisco Conceiçao, anche il capitano ha lanciato un messaggio in questi giorni difficili per il popolo bianconero.

Ripartire, però, è un obbligo e un dovere, così come la voglia di riportare la Juventus dove merita. "Ma questa delusione deve servirci da lezione. Deve essere il nostro motore, il punto da cui ripartire con fame, ambizione e senso d’appartenenza. Per tracciare una strada che possa riportare la Juve a essere la Juve, quella che rende orgogliosi i nostri splendidi tifosi". E infine un messaggio d'amore per i colori bianconeri: "Il mio desiderio di dare tutto per questi colori è sempre più forte, e non vedo già l’ora di dimostrarlo".