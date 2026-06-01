La trafila Juve e l’esordio in prima squadra. Ora scala le gerarchie alla Samp: lo hai riconosciuto?

GENOVA - Nuovo cinema Sampdoria . Tra i blucerchiati è iniziato il casting - con colloqui e incontri anche a distanza - per individuare il prossimo ds o l’uomo mercato che prenderà il posto di Andrea Mancini , mandato via dal club insieme a Gianni Invernizzi scatenando una reazione tutt’altro che positiva da parte della piazza. I candidati in lizza sono due ma non è da escludere qualche ulteriore soluzione. La sensazione è che in ogni caso la gestione Walker-Fredberg andrà su un profilo straniero. Mikkel Hemmersam , 48 anni, ha diversi punti di contatto con lo stesso Fredberg, visto che anche lui è di nazionalità danese e con l’attuale ceo dell’area sportiva doriana ha già lavorato come ds della seconda squadra dell’Anderlecht tra il 2023 e il 2024. Hemmersam sta lavorando al Vejle, sempre in Danimarca. Altro nome che torna ad essere caldo quello di Americo Branco , 36 anni, dirigente portoghese reduce dall’ultima esperienza al Fortuna Sittard in Olanda.

I nuovi ds in lista non convincono

In entrambi i casi si tratterebbe di due profili nuovi per il calcio italiano e per un campionato così complicato come quello della B: nomi che hanno il sapore del salto nel buio (e sarebbe l’ennesimo) per l’attuale proprietà, anche se poi saranno le scelte e il budget di mercato a fare la differenza. Tra l’altro Hemmersam è sprovvisto dell’abilitazione per il ruolo di ds in Italia. Una soluzione al problema può essere la promozione al ruolo di direttore tecnico, che sembra ormai decisa, di Lorenzo Ariaudo, 36 anni, nelle ultime tre stagioni team manager doriano.

Ariaudo il nome nuovo

La parabola di Ariaudo - ex difensore tra le altre di Juventus, Cagliari, Sassuolo, Frosinone e Genoa (nell’altra sponda di Genova una breve e poco fortunata esperienza) - è in ascesa: arrivato come uomo di fiducia di Legrottaglie con Radrizzani e Manfredi alla guida del club, ha saputo mantenere il suo ruolo all’interno della Sampdoria nonostante i tanti cambi e adesso, conquistata la fiducia di Fredberg, è pronto a vivere una promozione. Nel toto ds anche le piste italiane. soprattutto la candidatura dell’ex Sudtirol Paolo Bravo, più indietro le idee Rinaudo e Meluso. Poi c’è il capitolo allenatore, rebus che Fredberg e soprattutto Walker, l’uomo che detta la linea, dovranno risolvere a breve. In particolare Walker - che continua a vivere il mondo Sampdoria da lontano senza prendere alcun ruolo all’interno del cda nonostante sia di fatto il “socio” sportivo di Joseph Tey (il rinnovo del board sarà a metà giugno) - è finito nel mirino dei tifosi blucerchiati dopo il blitz delle scorse settimane di un gruppo di ultras in sede in cui lo stesso manager inglese aveva promesso scelte tecniche di livello. Ora la piazza, dopo l’esonero di Mancini e Invernizzi, attende le mosse del club. Nello staff tecnico, ci sono sia Attilio Lombardo - non confermato come primo allenatore ma sotto contratto - nonché Tomassen, l’ex vice di Lombardo e uomo di fiducia di Fredberg. L’allenatore che verrà deve stare in campana: in caso di problemi, sarebbe già pronto il piano B.