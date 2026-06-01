A tutto Boga: "Alla Juve ho ritrovato il piacere. Spalletti mi ha sbloccato così". E sul futuro...

La Juventus come felicità: Jeremie Boga ha ritrovato il sorriso in bianconero. Arrivato lo scorso gennaio, il classe 1997 ci ha messo pochissimo per scacciare ostacoli e dubbi e diventare un fedelissimo di Luciano Spalletti. Prima come vice Yildiz, poi anche con prima punta: il ventottenne è stato fin da subito decisivo, merito della fiducia che l'allenatore e l'intero ambiente gli hanno dato. E adesso la Juventus ha la possibilità di riscattarlo a titolo definitivo dal Nizza, pagandolo circa cinque milioni di euro.
"Quando un club come la Juventus ti chiama, non ci pensi molto. È un grande club, un club storico che ha vinto molti titoli, che ha avuto e che ha ancora grandi giocatori, che ha un allenatore top. Per me è stata una decisione molto facile. Appena metti piede qui, senti davvero di essere in un grande club", così ha esordito Jeremie Boga in un'intervista all’emittente ivoriana "NCI Sport".
Il periodo difficile e il clic con Spalletti
Il periodo complicato al Nizza è alle spalle e adesso Jeremie Boga guarda al futuro. Sicuramente l'ambiente bianconero gli ha dato quella fiducia che aveva perso, facendogli tornare la felicità: "È vero che avevo attraversato un periodo un po' complicato, ma qui tutti mi hanno accolto molto bene, staff, giocatori e anche i tifosi. Penso che questo si sia riflesso anche sulle mie prestazioni. Alla Juve ho ritrovato il piacere di giocare ma penso di essere migliorato anche come continuità durante le partite".
Il clic è scattato grazie a Spalletti. Proprio l'allenatore di Certaldo lo ha conquistato grazie alla fiducia e al suo fare deciso: "È un ottimo allenatore, con molta esperienza, che sa come usare i suoi giocatori, come parlarci. Ho sentito la sua fiducia, che gli piaceva il mio stile di gioco, il mio modo di fare, È una persona top. Quando sono arrivato, mi ha detto: "'Come mai non segni 10 gol a stagione? Con le qualità che hai, devi fare di più'".
Quelle parole hanno acceso la scintilla, rendendo Boga una grande arma nella parte finale della stagione: "Ha fatto clic nella mia testa, mi sono detto: se un allenatore così, una persona così mi dice questo, vuol dire che ho le qualità e che sta a me lavorare per diventare più costante durante tutta una stagione".
I numeri di Boga in bianconero
Dubbi e incertezze al momento dell'arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Nizza, poi sei mesi da protagonista assoluto: Jeremie Boga si è ritagliato spazio importante alla Juventus. In campionato, l'ivoriano ha giocato 15 partite, segnando 4 reti e fornendo un assist. Eccezion fatta per la rete del definitivo 4-0 contro il Pisa, Boga ha deciso le partite contro Udinese e Atalanta (entrambe vinte 0-1 in trasferta) ed è anche andato in gol nella rimonta all'Olimpico contro la Roma, segnando il momentaneo 2-3.
La Juventus come felicità: Jeremie Boga ha ritrovato il sorriso in bianconero. Arrivato lo scorso gennaio, il classe 1997 ci ha messo pochissimo per scacciare ostacoli e dubbi e diventare un fedelissimo di Luciano Spalletti. Prima come vice Yildiz, poi anche con prima punta: il ventottenne è stato fin da subito decisivo, merito della fiducia che l'allenatore e l'intero ambiente gli hanno dato. E adesso la Juventus ha la possibilità di riscattarlo a titolo definitivo dal Nizza, pagandolo circa cinque milioni di euro.
"Quando un club come la Juventus ti chiama, non ci pensi molto. È un grande club, un club storico che ha vinto molti titoli, che ha avuto e che ha ancora grandi giocatori, che ha un allenatore top. Per me è stata una decisione molto facile. Appena metti piede qui, senti davvero di essere in un grande club", così ha esordito Jeremie Boga in un'intervista all’emittente ivoriana "NCI Sport".