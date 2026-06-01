A tutto Boga: "Alla Juve ho ritrovato il piacere. Spalletti mi ha sbloccato così". E sul futuro...

Il periodo complicato al Nizza è alle spalle e adesso Jeremie Boga guarda al futuro. Sicuramente l'ambiente bianconero gli ha dato quella fiducia che aveva perso, facendogli tornare la felicità : "È vero che avevo attraversato un periodo un po' complicato, ma qui tutti mi hanno accolto molto bene, staff, giocatori e anche i tifosi. Penso che questo si sia riflesso anche sulle mie prestazioni. Alla Juve ho ritrovato il piacere di giocare ma penso di essere migliorato anche come continuità durante le partite".

Il clic è scattato grazie a Spalletti. Proprio l'allenatore di Certaldo lo ha conquistato grazie alla fiducia e al suo fare deciso: "È un ottimo allenatore, con molta esperienza, che sa come usare i suoi giocatori, come parlarci. Ho sentito la sua fiducia, che gli piaceva il mio stile di gioco, il mio modo di fare, È una persona top. Quando sono arrivato, mi ha detto: "'Come mai non segni 10 gol a stagione? Con le qualità che hai, devi fare di più'".

Quelle parole hanno acceso la scintilla, rendendo Boga una grande arma nella parte finale della stagione: "Ha fatto clic nella mia testa, mi sono detto: se un allenatore così, una persona così mi dice questo, vuol dire che ho le qualità e che sta a me lavorare per diventare più costante durante tutta una stagione".