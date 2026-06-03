"Per Erika e Marisa": il ricordo Juve della tragedia di Piazza San Carlo

TORINO - A nove anni dalla tragedia di Piazza San Carlo, la Juventus e tutta Torino si stringe nel ricordo delle vittime degli incidenti scatenati durante la visione della finale tra i bianconeri e il Real Madrid. Erika Pioletti e Marisa Amato le due donne che persero la vita in quella serata di sport e condivisione, trasformata in tragedia da un gruppo di malviventi che utilizzò degli spray urticanti al peperoncino per aprirsi la strada dopo aver razziato oggetti di valore tra il pubblico, facendo scatenare il panico.

Il comunicato Juventus

Questo il ricordo del club bianconero: "Si è tenuta questa mattina, mercoledì 3 giugno 2026 in Piazza San Carlo a Torino, la cerimonia di commemorazione per le vittime degli incidenti del 3 giugno 2017. A nove anni di distanza da quella drammatica notte, la città si è raccolta nuovamente per ricordare Erika Pioletti e Marisa Amato, le due donne che persero la vita a causa dei gravissimi traumi riportati quando il panico interruppe brutalmente quella che doveva essere una serata di sport e condivisione per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. L'omaggio, che si ripete ogni anno dal 2018 per stringersi attorno ai familiari, ha visto la presenza del gonfalone ufficiale del Club e la deposizione di una composizione floreale come simbolo tangibile di un ricordo che il tempo non può scalfire. Al momento di raccoglimento hanno partecipato le massime autorità torinesi, tra cui il Prefetto Domenico Cafagna, il Questore Massimo Gambino, i Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri, Roberto De Cinti, e della Guardia di Finanza, Alberto Anastasia, il Sindaco Stefano Lo Russo con l’Assessore allo Sport Domenico Carretta, il rappresentante del Consiglio Regionale del Piemonte e i rappresentanti dei Vigili del Fuoco".

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