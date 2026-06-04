La Juve si tiene stretta Faticanti: la cifra per il riscatto e i piani per il futuro

La Juventus non ha intenzione di perdere Giacomo Faticanti . Dopo un'ottima stagione con la Next Gen , il ventunenne si è guadagnato la convocazione nell'Italia sperimentale del Commissario tecnico Silvio Baldini . I bianconeri hanno programmato il futuro e il classe 2004 ne farà parte. Per lui potrebbero aprirsi le porte della prima squadra, con Luciano Spalletti che potrebbe aggregarlo alla preseason e valutarlo. E Faticanti potrebbe non essere l'unico giovane da tenere sotto osservazione.

La Juventus si tiene stretta Faticanti

Tre gol e due assist in trentasette partite tra girone B e playoff di Lega Pro, personalità, leadership e geometrie: Giacomo Faticanti ha vissuto una stagione da sogno con la Juventus Next Gen. Il ventunenne si è distinto in Serie C, tanto da meritarsi anche la convocazione in Nazionale maggiore. Contro il Lussemburgo è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, ma spera nell'esordio contro la Grecia il prossimo 7 giugno.

Intanto, la Juventus non ha intenzione di rinunciarci. La società bianconera è pronta a esercitare l'opzione d'acquisto per ingaggiarlo a titolo definitivo. Il classe 2004, infatti, è di proprietà del Lecce. Il costo dell'operazione di un milione d'euro. Giacomo Faticanti firmerà poi un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, con opzione per un'altra stagione. E il percorso per il futuro appare tracciato.

Spalletti lo osserverà nella preseason

Giacomo Faticanti è uno dei talenti più luminosi delle squadre giovanili bianconere. Luciano Spalletti ha intenzione di vederlo da vicino. Il classe 2004 dovrebbe essere aggregato alla prima squadra per la preseason e valutato in vista delle amichevoli che si giocheranno tra Europa e Oceania. Un motivo d'orgoglio per il ventunenne, che proverà a giocarsi le proprie carte tra i "grandi".

Oltre a Faticanti, diversi giovani potrebbero vedersi nel precampionato. Meritano particolare menzione David Puczka dopo un'ottima stagione sempre in Next Gen e Adin Licina. Per il classe 2007, arrivato lo scorso gennaio dal Bayern Monaco, è pronto un percorso 'alla Yildiz'. Possibile chance anche per Javier Gil Puche.

Il programma estivo

Terminata in maniera negativa la stagione 2025/26, i bianconeri ripartiranno con voglia di riscatto agli ordini di Luciano Spalletti. L'appuntamento sarà allo Juventus Training Center, con il raduno che inizierà nella seconda settimana di luglio. Dopo le due amichevoli contro Basilea (il 18 luglio in Svizzera), e quella contro lo Standard Liegi (il 25 luglio in Belgio), partirà il "Summer Tour", vedrà il club impegnato tra Asia e Oceania. La Juventus sfiderà il Chelsea il 5 agosto ad Hong Kong, poi giocherà contro Inter (8 agosto) e Palermo (11 agosto) in Australia.