Canzi riparte da una nuova sfida: ufficiale l'incarico dell'ex allenatore Juventus Women

Massimiliano Canzi torna a Cagliari . Dopo aver ricoperto il ruolo di allenatore della Juventus Women negli ultimi due anni, con cui ha vinto uno scudetto , una Supercoppa italiana , una Coppa Italia e nell'ultimo anno anche una Serie A Women's Cup , il cinquantanovenne è stato annunciato come nuovo Direttore del Settore giovanile della squadra rossoblù. Per Canzi si tratta di un ritorno, avendo già lavorato in Sardegna come tecnico della Primavera e come viceallenatore della prima squadra.

Canzi è il nuovo Direttore del Settore giovanile del Cagliari

Arrivato nell'estate del 2024, Massimiliano Canzi ha lasciato la Juventus Women nei primi di giugno del 2026, dopo aver vinto quattro trofei. Adesso per lui è pronta una nuova avventura, in una piazza che conosce bene come Cagliari. Dal calcio femminile a quello giovanile: il milanese ha firmato un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2031. Ecco il comunicato della società sarda: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato l’incarico di Direttore del Settore giovanile del Club a Massimiliano Canzi che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2031. Allenatore UEFA Pro, Canzi inizia una nuova tappa della sua carriera, un percorso manageriale in cui potrà mettere al servizio del Club, delle giovani e dei giovani del vivaio rossoblù – con importanti focus anche su Under 20 e tutto il Settore Femminile – la sua lunga esperienza nel mondo del calcio, i suoi valori tecnici e umani. Inizia in panchina molto presto, già a 18 anni. I due si ritroveranno nell’Isola nell’estate 2015 con Beretta responsabile del Settore giovanile e Canzi allenatore della Primavera rossoblù. Completerà poi la stagione 2019/20, alla ripresa del campionato di Serie A in estate, in prima squadra come vice allenatore del Cagliari guidato da Walter Zenga. N el maggio 2024 la Juventus decide di affidargli la guida della prima squadra femminile: con le bianconere in due stagioni vince uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia, e una Serie A Women’s Cup, oltre ad essere premiato con la Panchina d’Oro della Serie A Women per la stagione 2024-25".

I successi con la Juventus Women

L'avventura in bianconero si è conclusa al termine della stagione 2025/26. Massimiliano Canzi guidava la Juventus Women dall'estate del 2024. In totale, ha vinto quattro trofei. Uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia nel primo anno, mentre in questa stagione ha conquistato una Serie A Women’s Cup. Nella stagione 2024/25 è stato premiato con la Panchina d’Oro della Serie A Women.

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