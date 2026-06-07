Totti: "Yildiz? Penso che i numeri 10 sono altri. Per me è un 9 e mezzo"

Da dieci a dieci. Cioè, da dieci a “nove e mezzo”. Ecco com’è stato battezzato Kenan Yildiz. Però da Francesco Totti, non uno qualsiasi. Anzi: uno degli idoli dello stesso bianconero, che sopra ogni altro ha Alessandro Del Piero, che però una voce così, da Totti, non la lascerà cadere invano. E allora, cos’è che ha detto l’ex capitano e bandiera della Roma? Che Kenan “è un ragazzo giovane, tutti hanno grandi aspettative su di lui, altissime”. E anche per rispondere a queste ultime, si dimostra “sempre pronto, perché si sacrifica tantissimo per la squadra”. Tutto bellissimo. Manca il genio, tuttavia. L’invenzione. L’attimo da cogliere. O almeno non è così frequente come ce lo si aspetterebbe dal regista offensivo della Juve. In fondo, proprio come dice Totti, Yildiz può essere definito un “giocatore tecnico o un giocatore evolutivo, può dare una grossa mano alla Turchia”. Dell’amico Vincenzo Montella, tra l’altro. Con cui verosimilmente il Pupone avrà parlato, pure e proprio di Kenan.