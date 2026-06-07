Totti: "Yildiz? Penso che i numeri 10 sono altri. Per me è un 9 e mezzo"

Da dieci a dieci. Cioè, da dieci a “nove e mezzo”. Ecco com’è stato battezzato Kenan Yildiz. Però da Francesco Totti, non uno qualsiasi. Anzi: uno degli idoli dello stesso bianconero, che sopra ogni altro ha Alessandro Del Piero, che però una voce così, da Totti, non la lascerà cadere invano. E allora, cos’è che ha detto l’ex capitano e bandiera della Roma? Che Kenan “è un ragazzo giovane, tutti hanno grandi aspettative su di lui, altissime”. E anche per rispondere a queste ultime, si dimostra “sempre pronto, perché si sacrifica tantissimo per la squadra”. Tutto bellissimo. Manca il genio, tuttavia. L’invenzione. L’attimo da cogliere. O almeno non è così frequente come ce lo si aspetterebbe dal regista offensivo della Juve. In fondo, proprio come dice Totti, Yildiz può essere definito un “giocatore tecnico o un giocatore evolutivo, può dare una grossa mano alla Turchia”. Dell’amico Vincenzo Montella, tra l’altro. Con cui verosimilmente il Pupone avrà parlato, pure e proprio di Kenan.
"Per me è un 9 e mezzo"
Che no, non lo definirebbe un dieci vero, puro, come lui reputa che debba essere. “Diciamo un 9 e mezzo, i 10 sono altri”, ha risposto allora Totti. Un picco di nostalgia mixata a una punturina. Ora poi che la sua Roma è in Champions e la Juve no, non ce l’ha fatta.
“Mi ha esaltato tantissimo, quella corsa. Non pensavo che potessero arrivare tra le prime quattro, anche perché fino alle ultime giornate non dipendeva soltanto dai giallorossi ma anche dai risultati del Milan e dei bianconeri”, ha sorriso il capitano. Sappiamo tutti cosa sia successo dopo. Anche per la nostalgia da Yildiz: presente-assente, ginocchio ballerino e difficoltà evidenti. Soprattutto nel fare il dieci.
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