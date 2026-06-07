Ruggeri e Juve, perché se ne parla: che dicono in Spagna e cosa c'è di vero

Alexander Sorloth, Nico Gonzalez e... Matteo Ruggeri . L'asse Torino-Madrid è caldissimo. Dopo aver deciso di non rinnovare il contratto a Dusan Vlahovic e salutarlo dopo quattro anni e mezzo, la Juventus ha individuato nel norvegese il numero 9 per la prossima stagione. L' accordo con l'entourage del trentenne è stato raggiunto , adesso i bianconeri stanno lavorando per trovare anche quello per il cartellino con l' Atletico Madrid . I due club stanno trattando anche per Nico Gonzalez e hanno parlato anche di José Maria Gimenez . E adesso c'è anche il nome di Matteo Ruggeri. Ma cosa c'è di vero?

Ruggeri-Juventus, la situazione

Arrivato in Spagna la scorsa estate, Matteo Ruggeri ha vissuto una stagione importante con i colchoneros. Quarantasette partite tra tutte le competizioni, impreziosite anche da sette assist. Spiccano, però, le due ottime prestazioni contro il Barcellona nei quarti di finale di Champions League. Il ventitreenne ha limitato Lamine Yamal, risultando decisivo per il passaggio del turno dell'Atletico Madrid in semifinale. Nonostante numeri e prestazioni positive, Ruggeri non è certo di restare, anche perché l'Atletico Madrid vorrebbe regalare Marc Cucurella, ora al Chelsea, al Cholo Simeone.

Se i colchoneros dovessero riuscire ad acquistare lo spagnolo, la 'Tigre' (come lo hanno soprannominato i tifosi spagnoli) potrebbe partire. 20-25 milioni di euro la valutazione fatta dal club spagnolo, con la possibilità di un ritorno in Serie A soltanto un anno dopo l'addio all'Atalanta. E la Juventus? Secondo quanto riportato da Marca, i bianconeri potrebbero essere interessati. L'eventuale trattativa per Ruggeri, però, sarebbe legata alla cessione di Andrea Cambiaso. Dopo una stagione altalenante, il ventiseienne potrebbe salutare la Juventus, con il Barcellona interessato (mentre la pista Como sembra essersi leggermente raffreddata). In caso di addio dell'ex Bologna, la Vecchia Signora potrebbe essere così interessata al classe 2002. La cifra richiesta dall'Atletico Madrid sarebbe alla portata, così come lo stipendio percepito dal calciatore (poco più di due milioni più bonus). E, da non trascurare, i tavoli aperti tra bianconeri e Atletico. Ma la Juventus non è l'unica squadra interessata.

Anche la Roma su Ruggeri

La Roma ha messo Matteo Ruggeri nel mirino. La società giallorossa ha mosso i primi passi, mostrando interesse per il laterale sinistro. Gian Piero Gasperini sarebbe felice di tornare a lavorare con il ventitreenne, dopo averlo lanciato proprio a Bergamo. In nerazzurro, il classe 2002 ha giocato 109 partite, segnando due gol e fornendo dieci assist, e ha vinto l'Europa League nella stagione 2023/24 proprio con l'ex Juventus in panchina. Per arrivare alla 'Tigre', quindi, le strade dei bianconeri e di Gasperini potrebbero rincontrarsi.

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