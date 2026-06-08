Cosa manca per rivedere Kolo Muani alla Juve: l’errore da non ripetere con il Psg

TORINO - Evidentemente è destino che quella tra Kolo Muani e la Juventus sia una storia tribolata di mercato. Anche a ‘sto giro, quello che potrebbe rivelarsi definitivo, c’è infatti la concreta possibilità che l’affare vada per le lunghe, perfino dopo la conclusione di quello che riguarda Alexander Sorloth. Il motivo, alla fine, è sempre lo stesso: “l’argent”, i soldi. Insomma: c’è da risolvere la questione con il PSG che non prende nemmeno lontanamente in considerazione l’ipotesi di uno scambio (era circolata la voce del possibile inserimento di David: ma dai...) ma solo una chiusura in termini economici.
Contratto in scadenza nel 2028
Poi, certo, la situazione è assai meno complessa rispetto alla stagione scorsa o solamente a gennaio. Per due cogenti ragioni: la prima è legata al fatto che Luis Enrique continua a considerarlo per nulla funzionale al proprio progetto tattico; la seconda è che il contratto del francese scadrà nel 2028 (di fatto domani), non c’è nessuna intenzione di rinnovarglielo e sarebbe folle girarlo in prestito con un solo anno ancora di contratto.
Il PSG abbassa le richieste: la Juve punta alla formula giusta
Così, sommate tutte queste situazioni, a Parigi sono perfettamente consapevoli che stavolta sarà opportuno trovare una situazione definitiva senza tirare troppo la corda. Non sono disposti a “perderci”, ovviamente, ma sono disponibili a ragionare sul prestito con riscatto obbligato, sì, ma a condizioni tutto sommato neppure troppo stringenti.
Partendo dal presupposto che, rispetto ai 50 milioni della scorsa stagione, la valutazione per l’attaccante è scesa intorno ai 35 milioni, guarda caso la cifra che la Juventus spera di incassare per David. Elementi che evidenziano e confermano, neppure troppo in filigrana, la dinamica “uno esce uno entra” che farà da comun denominatore al mercato della Juventus.
Kolo Muani vuole la Juve: i bianconeri cercano di evitare gli errori del passato
In ogni caso l’intenzione è quella di evitare i rischi della scorsa estate, quando il tergiversare bianconero indispettì il PSG e costrinse Kolo ad accettare all’ultimo istante di mercato il prestito al Tottenham dove ha vissuto una stagione non brillantissima, con il paradosso di essere allenato anche da quel Tudor che ne aveva chiesto la riconferma alla Juve e il cui mancato arrivo ha determinato una delle crepe più profonde che ha poi portato alla rottura tra il croato e il club bianconero.
Anche stavolta è già definita la questione tra la Juve e Kolo che, tra l’altro, ha il totale gradimento del gruppo squadra che aveva trovato in lui un compagno perfetto tanto in campo quanto nello spogliatoio. Insomma, basta poco. Basta non perdere tempo.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Evidentemente è destino che quella tra Kolo Muani e la Juventus sia una storia tribolata di mercato. Anche a ‘sto giro, quello che potrebbe rivelarsi definitivo, c’è infatti la concreta possibilità che l’affare vada per le lunghe, perfino dopo la conclusione di quello che riguarda Alexander Sorloth. Il motivo, alla fine, è sempre lo stesso: “l’argent”, i soldi. Insomma: c’è da risolvere la questione con il PSG che non prende nemmeno lontanamente in considerazione l’ipotesi di uno scambio (era circolata la voce del possibile inserimento di David: ma dai...) ma solo una chiusura in termini economici.
Contratto in scadenza nel 2028
Poi, certo, la situazione è assai meno complessa rispetto alla stagione scorsa o solamente a gennaio. Per due cogenti ragioni: la prima è legata al fatto che Luis Enrique continua a considerarlo per nulla funzionale al proprio progetto tattico; la seconda è che il contratto del francese scadrà nel 2028 (di fatto domani), non c’è nessuna intenzione di rinnovarglielo e sarebbe folle girarlo in prestito con un solo anno ancora di contratto.