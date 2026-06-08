Cosa manca per rivedere Kolo Muani alla Juve: l’errore da non ripetere con il Psg

Kolo Muani vuole la Juve: i bianconeri cercano di evitare gli errori del passato

In ogni caso l’intenzione è quella di evitare i rischi della scorsa estate, quando il tergiversare bianconero indispettì il PSG e costrinse Kolo ad accettare all’ultimo istante di mercato il prestito al Tottenham dove ha vissuto una stagione non brillantissima, con il paradosso di essere allenato anche da quel Tudor che ne aveva chiesto la riconferma alla Juve e il cui mancato arrivo ha determinato una delle crepe più profonde che ha poi portato alla rottura tra il croato e il club bianconero.