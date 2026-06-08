Dal nipote d’arte allo sponsor Marchisio: i due talenti Juve sul tetto d’Europa U17

Corigliano, il fantasista che incanta Vinovo

Se Giaretta rappresenta la sicurezza tra i pali, Thomas Corigliano è il talento offensivo che sta facendo sognare il settore giovanile bianconero. Da oltre un anno il trequartista juventino è uno dei profili più seguiti e apprezzati dell'intero vivaio. Dotato di una tecnica raffinata e di una naturale predisposizione alla giocata spettacolare, Corigliano è riuscito a conquistare tifosi e addetti ai lavori con prestazioni sempre più convincenti. Nella scorsa stagione è stato tra i principali artefici della conquista dello scudetto U16, risultando decisivo nelle sfide più importanti dei playoff. In semifinale contro la Roma e nella finale contro l'Empoli ha lasciato il segno con gol e giocate di altissimo livello. La rete realizzata nell'ultimo atto della competizione è stata uno dei momenti simbolo della cavalcata tricolore. Numeri, qualità e continuità gli hanno permesso di diventare uno dei leader tecnici della squadra. Anche nell'annata appena conclusa ha confermato il proprio valore, guadagnandosi spazio persino con la Primavera. Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno in Nazionale, dove ha contribuito al successo europeo con una rete nella fase a gironi e una presenza da titolare nella finalissima contro il Belgio.