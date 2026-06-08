Dal nipote d’arte allo sponsor Marchisio: i due talenti Juve sul tetto d’Europa U17

L'Italia U17 conquista il titolo europeo al termine di un percorso straordinario, culminato con il successo ai calci di rigore contro il Belgio nella finalissima. Una vittoria che certifica l'ottimo lavoro svolto dal commissario tecnico Franceschini e da un gruppo ricco di talento. A sorridere è anche la Juventus, che ha visto due dei suoi giovani prospetti contribuire al trionfo azzurro: Emanuele Giaretta e Thomas Corigliano. Il club bianconero ha celebrato il successo dei due ragazzi con un messaggio pubblicato sui propri canali social, confermando la fiducia riposta nei giovani del vivaio. Per la Vecchia Signora si tratta di un segnale incoraggiante in vista del futuro, con due talenti che stanno bruciando le tappe sia a livello di club che di Nazionale.
Giaretta, il portiere che si è preso la Juventus
Tra i protagonisti della spedizione azzurra spicca il nome di Emanuele Giaretta, estremo difensore classe 2009 che continua a collezionare attestati di stima. Lo scorso febbraio il giovane portiere ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus, un riconoscimento arrivato dopo stagioni di crescita costante e prestazioni di alto livello. Arrivato a Vinovo nell'estate del 2023 dal Cittadella, Giaretta si è imposto rapidamente come uno dei punti di riferimento della sua categoria. Nella passata stagione ha contribuito in maniera decisiva alla conquista del titolo nazionale U16, risultando determinante soprattutto nella finale contro l'Empoli. Le sue parate nei momenti chiave hanno permesso ai bianconeri di alzare il trofeo al termine di una stagione esaltante. Il club ha così deciso di blindarlo con un accordo fino al 2028, confermando la piena fiducia nelle sue qualità. Parallelamente è arrivata anche la convocazione con l'Italia U17, dove ha avuto l'opportunità di confrontarsi con il meglio del calcio giovanile europeo. Un percorso che conferma come il suo nome sia ormai tra i più interessanti del panorama nazionale.
Riflessi, personalità e una tradizione di famiglia
Le qualità che rendono speciale Giaretta vanno oltre i semplici numeri. Il portiere juventino abbina infatti una notevole abilità nel gioco con i piedi a riflessi fuori dal comune, caratteristiche sempre più richieste nel calcio moderno. La sua struttura fisica gli consente di dominare l'area di rigore, mentre nelle uscite dimostra coraggio e sicurezza nonostante la giovane età. Tra i modelli ai quali si ispira c'è inevitabilmente Gianluigi Buffon, icona assoluta per ogni portiere cresciuto in Italia e con la maglia della Juventus nel cuore. Un altro punto di riferimento è Marco Carnesecchi, protagonista delle ultime stagioni con l'Atalanta e considerato uno dei migliori interpreti del ruolo nel panorama italiano. Oltre al talento, però, Giaretta porta con sé una tradizione familiare importante. È infatti nipote di Luigi Muraro, ex portiere che ha militato anche in Serie A con l'Ascoli. Proprio il nonno è stato il suo primo maestro, accompagnandolo nei primi allenamenti e trasmettendogli la passione per questo ruolo. Un legame speciale che rappresenta una parte fondamentale del suo percorso di crescita.
Corigliano, il fantasista che incanta Vinovo
Se Giaretta rappresenta la sicurezza tra i pali, Thomas Corigliano è il talento offensivo che sta facendo sognare il settore giovanile bianconero. Da oltre un anno il trequartista juventino è uno dei profili più seguiti e apprezzati dell'intero vivaio. Dotato di una tecnica raffinata e di una naturale predisposizione alla giocata spettacolare, Corigliano è riuscito a conquistare tifosi e addetti ai lavori con prestazioni sempre più convincenti. Nella scorsa stagione è stato tra i principali artefici della conquista dello scudetto U16, risultando decisivo nelle sfide più importanti dei playoff. In semifinale contro la Roma e nella finale contro l'Empoli ha lasciato il segno con gol e giocate di altissimo livello. La rete realizzata nell'ultimo atto della competizione è stata uno dei momenti simbolo della cavalcata tricolore. Numeri, qualità e continuità gli hanno permesso di diventare uno dei leader tecnici della squadra. Anche nell'annata appena conclusa ha confermato il proprio valore, guadagnandosi spazio persino con la Primavera. Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno in Nazionale, dove ha contribuito al successo europeo con una rete nella fase a gironi e una presenza da titolare nella finalissima contro il Belgio.
Marchisio e la gestione di un talento
Le caratteristiche di Corigliano spiegano perché molti lo considerino uno dei prospetti più interessanti della Juventus. Il numero 10 bianconero possiede una qualità di palleggio superiore alla media e una grande facilità nel saltare l'uomo nell'uno contro uno. La sua visione di gioco gli permette di trovare soluzioni creative sia con passaggi filtranti sia con cambi di gioco precisi. A queste qualità aggiunge una notevole freddezza sotto porta, come testimoniano i numerosi gol realizzati nelle ultime stagioni. Corigliano, inoltre, può contare sui consigli di Claudio Marchisio, che segue il suo percorso da vicino anche in veste di agente. Un supporto prezioso per affrontare le aspettative che accompagnano chi indossa la maglia della Juventus. Se continuerà a crescere con questa continuità, il suo nome potrebbe presto diventare uno dei più importanti nel futuro bianconero.
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L'Italia U17 conquista il titolo europeo al termine di un percorso straordinario, culminato con il successo ai calci di rigore contro il Belgio nella finalissima. Una vittoria che certifica l'ottimo lavoro svolto dal commissario tecnico Franceschini e da un gruppo ricco di talento. A sorridere è anche la Juventus, che ha visto due dei suoi giovani prospetti contribuire al trionfo azzurro: Emanuele Giaretta e Thomas Corigliano. Il club bianconero ha celebrato il successo dei due ragazzi con un messaggio pubblicato sui propri canali social, confermando la fiducia riposta nei giovani del vivaio. Per la Vecchia Signora si tratta di un segnale incoraggiante in vista del futuro, con due talenti che stanno bruciando le tappe sia a livello di club che di Nazionale.
Giaretta, il portiere che si è preso la Juventus
Tra i protagonisti della spedizione azzurra spicca il nome di Emanuele Giaretta, estremo difensore classe 2009 che continua a collezionare attestati di stima. Lo scorso febbraio il giovane portiere ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus, un riconoscimento arrivato dopo stagioni di crescita costante e prestazioni di alto livello. Arrivato a Vinovo nell'estate del 2023 dal Cittadella, Giaretta si è imposto rapidamente come uno dei punti di riferimento della sua categoria. Nella passata stagione ha contribuito in maniera decisiva alla conquista del titolo nazionale U16, risultando determinante soprattutto nella finale contro l'Empoli. Le sue parate nei momenti chiave hanno permesso ai bianconeri di alzare il trofeo al termine di una stagione esaltante. Il club ha così deciso di blindarlo con un accordo fino al 2028, confermando la piena fiducia nelle sue qualità. Parallelamente è arrivata anche la convocazione con l'Italia U17, dove ha avuto l'opportunità di confrontarsi con il meglio del calcio giovanile europeo. Un percorso che conferma come il suo nome sia ormai tra i più interessanti del panorama nazionale.