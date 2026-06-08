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Juventus Club European Union, da Bruxelles il tifo bianconero in tutta Europa

Il club che riunisce i sostenitori della Vecchia Signora presenti nelle istituzioni europee e nei Paesi dell'Unione ha un nuovo presidente: ecco di chi si tratta
2 min
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Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la stagione 2026/2027 dello Juventus Club European Union (JCEU), il club che riunisce i tifosi bianconeri presenti nelle istituzioni europee e nei Paesi dell'Unione. Nato a Bruxelles su iniziativa dell'eurodeputato Sandro Gozi, presidente del club, e della presidente onoraria Marie Pierre Vedrenne, lo Juventus Club European Union punta a diventare un punto di riferimento per la comunità juventina europea, promuovendo occasioni di incontro, eventi e attività dedicate ai sostenitori della Juventus.

Le parole di Sandro Gozi

"La stagione appena conclusa non è stata all'altezza delle aspettative dei tifosi. Ma essere juventini significa non accontentarsi mai, guardare avanti e pretendere sempre il massimo. La Juventus appartiene all'élite europea e noi vogliamo costruire, nel cuore dell'Europa, una casa comune per tutti coloro che condividono questa ambizione", afferma Sandro Gozi in una nota. Lo Juventus Club European Union è stato presentato ufficialmente il 18 marzo 2025 a Bruxelles alla presenza dell'ex centrocampista bianconero Blaise Matuidi e riunisce tifosi provenienti da diversi Paesi europei accomunati dalla passione per i colori bianconeri. Nel corso dell'autunno è previsto un evento ufficiale di lancio della nuova stagione del club. Per aderire allo Juventus Club European Union e ricevere tutte le informazioni sulle attività è possibile compilare il modulo di iscrizione disponibile sui canali ufficiali del club.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

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