Licina, il baby Juve sogna l'Europeo con la Germania. E Spalletti...

Prima l' Europeo U19 , poi la preseason con la Juventus di Luciano Spalletti: Adin Licina spera di vivere un'estate da protagonista. Arrivato in bianconero lo scorso gennaio dal Bayern Monaco, il diciannovenne ha già fatto intravedere talento e personalità con la Next Gen in Lega Pro. Adesso per lui si prospettano mesi importanti: il Commissario tecnico Christian Wörns lo ha convocato per l'Europeo di categoria. Poi per il classe 2007 ci sarà la prima occasione con la Juventus.

Licina convocato per l'Europeo U19

La Germania punta alla vittoria del terzo Europeo U19 della sua storia. Per provare a vincere la competizione, che si giocherà in Galles dal 28 giugno all'11 luglio, il Commissario tecnico Christian Wörns ha scelto i 20 calciatori che rappresenteranno la Nazionale tedesca e tra questi figura anche il nome di Adin Licina. Il talentuoso trequartista della Juventus Next Gen indosserà la maglia numero 17 e proverà a conquistare un trofeo che in Germania manca dal 2014.

Il classe 2007 ha giocato fin qui 9 partite con la Germania U19, segnando un gol contro l'Armenia in amichevole e fornendo due assist. Licina avrà la possibilità di mettersi in mostra anche in campo internazionale per far vedere ancora una volta le proprie qualità. Anche l'Italia ci sarà, con il Commissario tecnico Alberto Bollini che ha convocato anche i bianconeri Niccolò Rizzo e Francesco Verde. In palio, oltre alla vittoria finale, anche la qualificazione per il prossimo Mondiale Under 20.

Poi la preaseson con la Juve di Spalletti

Terminata la vetrina europea, Adin Licina si godrà qualche giorno di vacanza prima di iniziare la preaseson con la Juventus. Dopo le buone prove con la Next Gen, con un gran gol segnato contro il Guidonia in 11 apparizioni, il tedesco sarà uno dei giovani aggregati alla prima squadra per il ritiro estivo. Luciano Spalletti è rimasto colpito dalle sue qualità. È un suo estimatore e vorrà vederlo da vicino.

L'ex Bayern Monaco avrà l'occasione adatta per giocare le proprie chance anche tra i 'grandi' e guadagnarsi, perché no, la permanenza in prima squadra in vista di una stagione lunga e impegnativa. Con lui, ci saranno anche altri gioiellini delle giovanili bianconere. La Juventus si ritroverà alla Continassa nella seconda settimana di luglio, per prepararsi al meglio per la prossima stagione. Poi ci saranno le amichevoli con Basilea e Standard Liegi, a cui seguirà la tournée a Hong Kong e Australia. Prima di pensarci, però, per Licina ci sarà un Europeo U19 da giocare per far brillare ancor di più la propria stella.

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