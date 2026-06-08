Corigliano, Giaretta, Faticanti: la Juve celebra i suoi talenti e i successi con l'Italia

Serata magica per l' Italia e anche per la Juventus . Gli azzurrini guidati dal commissario tecnico Daniele Franceschini hanno portato a casa l' Europeo Under17 e il centrocampista della Next Gen, Giacomo Faticanti , ha esordito in Nazionale maggiore. La società bianconera si è complimentata con il classe 2004 per lo storico traguardo e anche con Thomas Corigliano ed Emanuele Giaretta , presenti nella spedizione azzurra che ha alzato al cielo il trofeo nella notte di Tallinn.

I complimenti per la vittoria dell'Europeo U17

C'è anche un po' di bianconero nell'Italia che ha vinto l'Europeo u17, battendo i pari età del Belgio ai calci di rigore. Nella squadra del commissario tecnico Daniele Franceschini brilla il talento di Thomas Corigliano. Con lui, presente anche il portiere Emanuele Giaretta. A entrambi sono arrivati i complimenti della Juventus: "L’Italia Under-17 di Daniele Franceschini è campione d’Europa: gli azzurrini hanno battuto in finale il Belgio ai calci di rigore dopo l’1-1 al termine della sfida, con il gol decisivo al 91’ firmato da Fugazzola su rigore per pareggiare i conti.

In campo dal primo minuto della sfida decisiva anche Thomas Corigliano, attaccante della Juventus Under 17 che in questa stagione con i bianconeri ha trovato anche il primo gol nel campionato Primavera 1. Corigliano ha giocato cinque partite all'Europeo U17, trovando il gol contro i pari età del Montenegro in una delle gare del girone.

Convocato in Nazionale U17 anche il portiere bianconero Emanuele Giaretta, in panchina nel corso del torneo continentale e parte della spedizione azzurra che è riuscita a raggiungere questo grande traguardo".

E per la prima in Nazionale di Faticanti

Poche ore più tardi, serata speciale anche per Giacomo Faticanti. Il calciatore della Next Gen ha trovato l'esordio con la Nazionale maggiore. Il commissario tecnico Silvio Baldini lo ha mandato in campo nei minuti finali della sfida contro la Grecia, prendendo il posto di Koleosho. Dopo Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, il ventunenne è il terzo calciatore cresciuto nella Next Gen a esordire con l'Italia. Anche a lui sono arrivati i complimenti della Juventus: "Una serata ricca di soddisfazioni per il settore giovanile bianconero che festeggia anche l'esordio di Giacomo Faticanti con la Nazionale Maggiore, in campo negli ultimi minuti della sfida amichevole contro la Grecia vinta dall'Italia per 1-0. Faticanti diventa così il terzo calciatore italiano a essere transitato e cresciuto nella Juventus Next Gen - dopo Nicolò Fagioli e Fabio Miretti - che ha poi giocato almeno una partita in Nazionale. Complimenti Giacomo!". Il futuro di Giacomo Faticanti è scritto: la società bianconera lo riscatterà dal Lecce e Luciano Spalletti lo testerà nella preason.

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