Sorloth-Juve, c'è l'intesa e il post social accende i tifosi bianconeri: "Vichingo ti aspettiamo"

Alexander Sorloth fa sognare il popolo bianconero e infiamma il mercato della Juventus. L'amministratore delegato Damien Comolli e il direttore sportivo Marco Ottolini avrebbero rotto gli indugi per il gigante norvegese classe 1995, individuato come il rinforzo ideale per l'attacco di Luciano Spalletti. A far sobbalzare i tifosi ci ha pensato lo stesso calciatore dell'Atletico Madrid, che attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato un messaggio decisamente criptico ma che 'profuma' di imminente svolta: " Ho una notizia interessante prima di immergermi completamente nella bolla mondiale, quindi restate sintonizzati! ". Una frase diretta che ha scatenato i follower ("Vichingo ti aspettiamo", uno dei più in voga), convinti che il grande annuncio possa riguardare proprio il suo imminente sbarco a Torino.

Il blitz di Spalletti

Dietro la forte determinazione del calciatore ci sarebbe il pressing continuo di Luciano Spalletti. Il tecnico della Juventus si sarebbe mosso in prima persona con una telefonata strategica, illustrandogli il progetto tattico, la collocazione in campo e i compiti specifici che intende affidargli. Il colloquio avrebbe fatto breccia nella mente di Sorloth, desideroso di definire il proprio futuro prima dell'inizio della rassegna iridata. L'accelerazione decisiva sarebbe arrivata nel corso del fine settimana, quando la dirigenza della Continassa avrebbe raggiunto un'intesa totale con l'entourage del 'vichingo': sul piatto un contratto triennale fino al giugno 2029, con opzione per una stagione successiva, a fronte di un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno. Una stretta di mano che avrebbe permesso di superare anche la pericolosa concorrenza dei club di Premier League, Everton in testa, ai quali il giocatore avrebbe risposto con un secco "no, grazie".

Formula e cifre

Adesso la palla passerebbe ai due club, pronti a negoziare per trovare la quadra definitiva. La Juventus aveva già tentato un approccio esplorativo a gennaio, scontrandosi però con la richiesta da 35 milioni di euro formulata dall'Atletico Madrid e con il veto di Diego Pablo Simeone, restio a privarsi di un altro elemento offensivo dopo la cessione di Giacomo Raspadori all'Atalanta. Oggi lo scenario sarebbe radicalmente mutato. I Colchoneros valutano la punta circa 30 milioni di euro, ma la trattativa si preannuncia calda poiché viaggia parallelamente, sebbene formalmente slegata, a quella per Nico Gonzalez. L'obiettivo dei bianconeri sarebbe chiudere l'operazione per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, inserendo formule creative e bonus legati ai risultati. Spalletti spingerebbe per una chiusura immediata entro la settimana, sia per accontentare il ragazzo, sia per evitare il rischio che un Mondiale da protagonista possa far lievitare il prezzo del cartellino innescando una pericolosa asta internazionale.