Miretti, tesoretto da 15 milioni: le squadre che vogliono Fabio. Calciomercato Juve: rispunta Kessie

TORINO - La lista dei cedibili è lunga e piuttosto definita: ora c’è la necessità di accorciarla trasferendo qualche nome nell’elenco dei ceduti, ancora tutto da stilare. L’uscita è di là e va indicata a qualcuno dopo che Vlahovic l’ha trovata da sé. Le valutazioni tecniche di Spalletti sono chiare, da tempo, quelle economiche impongono degli addii per sistemare i conti e sbloccare personaggi più funzionali. A cominciare da Franck Kessie : ieri la Juve ha riavviato i contatti con l’entourage dell’ivoriano, che non ha intenzione di ascoltare le proposte di rinnovo dell’Al-Ahli e spinge per tornare in Italia, a costo di ridursi sensibilmente te l’ingaggio. Sembra facile, lo è meno: nel gioco di opportunità del mercato occorre trovare l’incastro giusto. Ma da qualche parte bisogna pur cominciare.

Miretti tra permanenza e mercato

A proposito di liste, essendo un prodotto del vivaio, Miretti risulta prezioso sia per quelle Uefa sia per quelle della Lega Serie A. La Juventus pondera attentamente la sua cessione: è il calciatore di movimento che guadagna meno di tutta la rosa (1 milione) e non dispiace a Spalletti che ne riconosce futuribilità e percorso nel settore giovanile. Dall’altra parte Fabio ha “tradito” troppe volte nel finale di stagione e ha diverse spasimanti (Fiorentina, Venezia e Como); alla Continassa sono disposti a prendere in considerazione offerte da 15 milioni. Chi ormai non è più preso in considerazione, da Lucio, è Juan Cabal. Dopo l’espulsione di Istanbul, il tecnico ha bollato il colombiano come non idoneo al livello Juventus. È da piazzare, ma i continui infortuni e la mancata convocazione al Mondiale non aiutano.

Gatti e Openda in uscita: il piano della Juventus

Risulta decisamente più appetibile Gatti, che Madama valuta tra i 20 e i 25 milioni. Il difensore non ha mai trovato il giusto feeling col tecnico: nel finale di stagione è stato utilizzato più da centravanti aggiunto e disperato. Nemmeno la provvidenziale (ma illusoria) zampata di Roma ne ha ridefinito un ruolo marginale. Non è un mistero che Manna voglia portarlo a Napoli e l’intenzione potrebbe essere rafforzata dall’approdo in Campania di Allegri, che lo apprezza e lo stima… Senza scordare le sirene di alcuni club non di prima fascia della Premier League. Difficilmente la Juventus risolverà tutta in una volta la grana Openda. La speranza è quella di cedere il belga in prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato a una tra Coventry, Lens e Rennes che hanno manifestato interesse verso il progetto di rilancio dell’ex Lipsia. Sarà prestato Adzic per farsi le ossa in bassa Serie A. Almeno lui dovrebbe trovare facilmente l’uscita.