"Non ricordo nulla, mi hanno detto che non siamo andati in Champions": dimesso il tifoso Juve

Dopo oltre due settimane di ricovero, Marco Leonardo Basoccu può finalmente tornare a casa. Il tifoso juventino di 36 anni, rimasto gravemente ferito durante gli scontri scoppiati prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio, è stato dimesso oggi dall'ospedale Molinette di Torino, dove era stato ricoverato in seguito a un grave trauma cranico che aveva reso necessario un delicato intervento neurochirurgico. Le sue condizioni erano apparse subito molto serie, tanto da far temere il peggio nelle ore successive al ferimento. Con il passare dei giorni, però, il quadro clinico è progressivamente migliorato fino allo scioglimento della prognosi e alle dimissioni odierne. A confermare il ritorno a casa era stato nelle scorse ore il padre Pierluigi Basoccu all'ANSA: "Stiamo andando a prenderlo in ospedale perché lo dimettono, torna a casa".

Tifoso Juve, le prime parole dopo le dimissioni

All'uscita dall'ospedale, Basoccu ha raccontato il proprio stato d'animo e le sue condizioni fisiche, mostrando ottimismo nonostante il lungo percorso di recupero che lo attende: "Sto bene, sono felice di essere uscito finalmente. Ho solo un leggero mal di testa, tutto il resto è ok". Il trentaseienne ha poi voluto rivolgere un pensiero a tutto il personale sanitario che lo ha seguito durante la degenza: "Colgo anche l'opportunità per ringraziare tutto il personale, gli assistenti, tutti quanti sono stati gentilissimi e molto cordiali con me". Nonostante il ritorno a casa, il percorso medico non è ancora concluso. Lo stesso Basoccu ha spiegato che sarà necessario un ulteriore intervento nei prossimi mesi: "Adesso ci vorrà ancora un po' per la ripresa totale, ci sarà un'altra operazione, ci pensiamo con calma".