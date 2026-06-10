Faticanti e non solo: chi sono i sei talenti della Juventus che possono essere convocati da Spalletti

I sogni di Faticanti

«Appartenenza, onore, orgoglio» sono le tre parole scelte dal ragazzo di Sora per verbalizzare la propria emozione sui social dopo essere stato mandato in campo da Baldini al minuto 87 di Grecia-Italia. È diventato così il primo calciatore italiano a vestire la maglia della Nazionale maggiore da giocatore di terza serie: non è il primato del prodigio ma del sacrificio. E dell’orgoglio Juve che, dopo Fagioli e Miretti, vede un altro talento transitato dalla Seconda Squadra prendersi l’Italia. Il secondo sogno di Faticanti, ora, è quello di seguire le orme dei due predecessori: la Prima Squadra bianconera è inevitabilmente un’aspirazione, che può diventare tangibile a partire dal 13 di luglio quando la Juventus lo avrà ormai riscattato dal Lecce (1 milione) e potrebbe fargli cominciare il ritiro con Spalletti. Sempre che prima non si concretizzino le mire della B: per lui c’è in pressing l’Avellino. La stessa squadra che quest’anno ha valorizzato al massimo Daffara, anche lui convocato da Baldini e preso seriamente in considerazione dalla Juve per futuro e raduno. Alla Continassa potrebbero essere testati, tra gli altri, anche Licina (convocato dalla Germania per l’Europeo U19 e principale indiziato al salto), la rivelazione Puczka, Gil, Oboavwoduo e Pagnucco.