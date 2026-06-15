Vlahovic no o Vlahovic sì: un 9 con 3 pro e 3 contro

Non è facile la trattativa, ma pure deciderla se iniziarla non è una decisione semplice. Con Dusan Vlahovic c’è il rischio di fare una fesseria o centrare un colpo da maestri. Sarà il primo grande bivio di Giovanni Carnevali da amministratore delegato della Juventus . E, a grandi linee, le considerazioni sul tavolo saranno queste.

Perché sì

1. Vlahovic è più economico di quasi tutti i centravanti che la Juve potrebbe comprare in questo momento. Non c’è cartellino e se accetta di stare sotto il tetto dei 6,5 milioni a stagione (che non cambia in nessun modo e resta quello con il quale operava anche Comolli nei mesi scorsi), il peso annuo sul bilancio è di 13 milioni. Kolo Muani, tra ammortamento del cartellino e stipendio batte sui 20 milioni e Sorloth sta intorno ai 18. Se Dusan firmasse alle condizioni del club, la Juve potrebbe risparmiare qualcosa in quel ruolo, dovendo poi prendere solo un attaccante.

2. Vlahovic conosce l’ambiente. Dusan sa benissimo cos’è la Juventus, cosa comporta esserne un giocatore, conosce la pressione (che ha anche patito e che, forse, potrebbe patire anche in futuro), ma non deve certo avere un periodo di ambientamento. Questo non è un dettaglio per una squadra che vuole puntare molto sulla continuità tecnica.

3. Spalletti ha stima in Vlahovic. Durante la stagione appena conclusa ha cercato di rilanciarlo, ostacolato dagli infortuni. E alla fine si era espresso in modo abbastanza netto per il suo rinnovo. Il tecnico ha un’idea abbastanza precisa di come valorizzarlo dal punto di vista tattico e il finale di campionato, in cui Vlahovic è tornato al gol, è una prova concreta di questo progetto. Insomma, Spalletti sarebbe molto soddisfatto di una conferma di Dusan.

Perché no

1. Se le condizioni del contratto sono quelle della trattativa portata avanti da Vlahovic con Comolli, ovvero due anni di contratto, l’investimento sarebbe sostanzialmente a fondo perduto. I ventisei milioni di ingaggio (più eventualmente un premio alla firma di 3/4 milioni) rappresenterebbero un “noleggio” del bomber fino al giugno 2028, quando Dusan sarebbe nuovamente libero di partire a zero.

2. Lo spogliatoio non aveva espresso esattamente disperazione di fronte alla notizia dell’addio di Vlahovic. Se Dusan rimanesse sarebbe necessaria una piccola operazione di reintegrazione nel gruppo, anche dopo qualche attrito e qualche frase che hanno caratterizzato il finale di campionato. Niente che non possa ricomporsi, ma comunque qualcosa da sistemare.

3. Sulle condizioni atletiche di Vlahovic sono sorte delle perplessità durante il finale di stagione. Il lungo e faticoso recupero da un infortunio apparentemente banale ha fatto scattare qualche dubbio. E anche la ricaduta è stata analizzata con grande attenzione dallo staff e dal settore medico juventino. Vlahovic è senza dubbio considerato un giocatore integro, ma l’ultima stagione, per più di metà passata lontano dal campo è un fattore che pesa di fronte a un investimento così ingente.

Conclusioni

L’elemento di riflessione esterno deve essere: chi c’è di meglio di Vlahovic sul mercato che la Juve può effettivamente andare a prendere? La ricerca di un nove è lo scivoloso terreno sul quale il precedente amministratore delegato si è fatto molto male nella passata campagna acquisti estiva. Il lungo e mal gestito tira e molla per Kolo Muani, finito con il Psg che, stizzito, lo ha “regalato” in prestito al Tottenham, hanno costretto la Juve a virare sul disastroso (e costosissimo) Openda. L’idea di risolvere il problema subito con Dusan con una firma e dare a Spalletti un giocatore gradito può essere una soluzione molto realistica. Ma Carnevali conosce il mercato e magari ha un asso nella manica.

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