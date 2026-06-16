Thuram, maxi offerta dell’Al Ahli ma Khephren non è tentato. Se la Juve decidesse di venderlo...

Il centrocampista francese, secondo quanto filtra, non avrebbe intenzione di lasciare la Juventus nell’immediato. L’idea principale resta quella di consolidarsi ulteriormente nel progetto tecnico bianconero. La crescita del giocatore in Serie A è considerata ancora in pieno sviluppo. L’ambiente ritiene che un trasferimento precoce possa rallentare il suo percorso. Per questo motivo sono state respinte o raffreddate diverse proposte arrivate dall’estero. Solo un contesto sportivo di alto livello potrebbe eventualmente cambiare lo scenario. In caso di addio, la priorità sarebbe comunque rimanere nel calcio europeo di primo piano, come per esempio la Premier League.

Il nodo Galatasaray e la posizione della Juventus

Tra i club interessati è emerso anche il nome del Galatasaray, che avrebbe effettuato alcuni sondaggi esplorativi. La società turca sta valutando profili di livello per rinforzare il proprio centrocampo. Tuttavia, l’operazione appare complessa sia per costi che per volontà del giocatore. La Juventus, dal canto suo, se decidesse di venderlo lo farebbe di fronte a un’offerta tra i 45 e i 50 milioni di euro. Una cifra del genere garantirebbe infatti una plusvalenza importante a bilancio. La dirigenza bianconera, però, prenderebbe in considerazione solo proposte realmente convincenti. In assenza di queste, Thuram resta un elemento centrale del progetto tecnico.