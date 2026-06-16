Thuram, maxi offerta dell’Al Ahli ma Khephren non è tentato. Se la Juve decidesse di venderlo...

Khephren Thuram è tornato al centro delle attenzioni di mercato in vista della prossima sessione estiva. Il centrocampista francese della Juventus non è stato convocato da Deschamps per il Mondiale negli Stati Uniti. La sua situazione ha riacceso diverse voci sul futuro, tra ipotesi di permanenza e possibili addii. Diversi club internazionali stanno monitorando con attenzione la sua posizione a Torino. La Juventus, dal canto suo, non lo considera del tutto incedibile davanti a offerte importanti.
Interesse internazionale e pista araba
Thuram continua a essere seguito da più società europee e non solo, con un ventaglio di opzioni sempre più ampio. Tra le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, è spuntato anche l’interesse di club dell’Arabia Saudita. In particolare si è parlato di un possibile sondaggio da parte dell’Al Ahli, disposto a presentare una proposta ricca. L’offerta economica proveniente dal campionato saudita sarebbe stata significativa sul piano contrattuale.
Nonostante ciò, il centrocampista avrebbe già mostrato freddezza verso questa destinazione. La pista araba, infatti, non sembra convincere il giocatore dal punto di vista sportivo. Il suo entourage avrebbe valutato con attenzione la proposta senza aprire concretamente alla cessione. La priorità resta quella di mantenere un percorso competitivo in Europa alla Juve o in Premier se dovesse essere ceduto.
La posizione di Thuram e del suo entourage
Il centrocampista francese, secondo quanto filtra, non avrebbe intenzione di lasciare la Juventus nell’immediato. L’idea principale resta quella di consolidarsi ulteriormente nel progetto tecnico bianconero. La crescita del giocatore in Serie A è considerata ancora in pieno sviluppo. L’ambiente ritiene che un trasferimento precoce possa rallentare il suo percorso. Per questo motivo sono state respinte o raffreddate diverse proposte arrivate dall’estero. Solo un contesto sportivo di alto livello potrebbe eventualmente cambiare lo scenario. In caso di addio, la priorità sarebbe comunque rimanere nel calcio europeo di primo piano, come per esempio la Premier League.
Il nodo Galatasaray e la posizione della Juventus
Tra i club interessati è emerso anche il nome del Galatasaray, che avrebbe effettuato alcuni sondaggi esplorativi. La società turca sta valutando profili di livello per rinforzare il proprio centrocampo. Tuttavia, l’operazione appare complessa sia per costi che per volontà del giocatore. La Juventus, dal canto suo, se decidesse di venderlo lo farebbe di fronte a un’offerta tra i 45 e i 50 milioni di euro. Una cifra del genere garantirebbe infatti una plusvalenza importante a bilancio. La dirigenza bianconera, però, prenderebbe in considerazione solo proposte realmente convincenti. In assenza di queste, Thuram resta un elemento centrale del progetto tecnico.
Le sirene dalla Premier League
Il campionato inglese rappresenta al momento la destinazione più gradita in caso di addio alla Juventus. Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti esplorativi da parte di alcuni club di Premier League. Tra le squadre interessate figurerebbero realtà di alto profilo alla ricerca di rinforzi a centrocampo. I sondaggi avrebbero avuto lo scopo di valutare costi e disponibilità del giocatore. In Inghilterra si parla di un possibile inserimento di club come Liverpool e Manchester United. Entrambe le società starebbero monitorando attentamente l’evoluzione della situazione.
Khephren Thuram è tornato al centro delle attenzioni di mercato in vista della prossima sessione estiva. Il centrocampista francese della Juventus non è stato convocato da Deschamps per il Mondiale negli Stati Uniti. La sua situazione ha riacceso diverse voci sul futuro, tra ipotesi di permanenza e possibili addii. Diversi club internazionali stanno monitorando con attenzione la sua posizione a Torino. La Juventus, dal canto suo, non lo considera del tutto incedibile davanti a offerte importanti.
Interesse internazionale e pista araba
Thuram continua a essere seguito da più società europee e non solo, con un ventaglio di opzioni sempre più ampio. Tra le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, è spuntato anche l’interesse di club dell’Arabia Saudita. In particolare si è parlato di un possibile sondaggio da parte dell’Al Ahli, disposto a presentare una proposta ricca. L’offerta economica proveniente dal campionato saudita sarebbe stata significativa sul piano contrattuale.
Nonostante ciò, il centrocampista avrebbe già mostrato freddezza verso questa destinazione. La pista araba, infatti, non sembra convincere il giocatore dal punto di vista sportivo. Il suo entourage avrebbe valutato con attenzione la proposta senza aprire concretamente alla cessione. La priorità resta quella di mantenere un percorso competitivo in Europa alla Juve o in Premier se dovesse essere ceduto.